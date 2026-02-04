MotoGP: Mir lidera segundo dia da pré-temporada, com Moreira em 17º; Yamaha interrompe participação após problemas
Sessão da tarde ainda teve a chuva para comprometer o tempo de pista dos pilotos, com os melhores tempos do dia sendo feitos pela manhã
A MotoGP realizou nesta quarta-feira o segundo dos três dias de testes de pré-temporada em Sepang, sendo o mais movimentado até aqui. Em uma sessão marcada pela chuva, Joan Mir colocou a Honda na ponta, com Diogo Moreira em 17º, enquanto a Yamaha suspendeu sua participação na semana.
O dia em Sepang começou já com três ausências confirmadas: para além de Jorge Martín e Fermín Aldeguer, que haviam confirmado anteriormente que não participariam dos testes na Malásia enquanto se recuperam de cirurgias, Fabio Quartararo se juntou à lista por conta de uma fratura no dedo médio da mão direita durante a primeira hora de pista na terça-feira.
Mas a ausência do francês não foi o único drama vivido pela Yamaha nesta quarta. A marca japonesa anunciou que estaria se ausentando do restante da pré-temporada de Sepang por conta de um problema não-identificado no novo motor V4. Assim, o foco passa a ser descobrir a origem e a solução desta nova dor de cabeça, evitando comprometer a segurança dos pilotos.
Assim, Álex Rins na equipe oficial, Jack Miller e Toprak Razgatlioglu na Pramac e Augusto Fernández e Andrea Dovizioso, como pilotos de teste, sequer saíram da garagem, reduzindo o grid desta quarta-feira a apenas 17 pilotos.
Para as demais marcas, o foco do dia estava em realizar simulações de corrida. Enquanto a manhã foi bastante concorrida, a parte da tarde contou com pista vazia até a hora final, mas com os pilotos apenas acumulando voltas, sem melhorarem suas marcas, especialmente após a aparição da chuva.
Assim, Joan Mir deu à Honda o melhor registro da quarta. O campeão de 2020 melhorou o que Márquez fez ontem, estabelecendo o melhor tempo do teste de Sepang até agora, 01min56s874 com o qual lhe dado a pole no GP da Malásia de 2025. O piloto espanhol foi o único a quebrar a barreira dos 01min56s, juntamente com Franco Morbidelli. O italiano ficou com 01min56s983, a 0s109.
Atrás dele, apareceu seu companheiro de equipe, Fabio Di Giannantonio, a 0s066. E o top 5 foi fechado pelas KTM, posicionando-se mais uma vez como a segunda marca, pelo menos em termos de tempos. O quarto lugar foi para Pedro Acosta, que depois de não ter buscado tempos de classificação ontem, hoje o fez (01min57s116). O espanhol conseguiu bater Maverick Viñales por apenas 0s010 (01min57s126).
Álex Márquez cai e Marc encara o segundo dia com calma
O sexto lugar ficou com Marco Bezzecchi , que continuou com o trabalho da Aprilia, introduzindo novidades técnicas para continuar comparando a RS-GP de 2026 com a de 2025. Chamou especialmente a atenção o novo spoiler traseiro que o italiano testou, com várias aletas para tentar dar ao eixo traseiro a máxima estabilidade possível.
Precisamente, atrás de Bezzecchi posicionou-se outra Aprilia, a de Raúl Fernández, a pouco mais de um décimo, com a Trackhouse tendo à sua disposição boa parte das novidades de 2026. O oitavo lugar foi para Pecco Bagnaia, que continuou seu trabalho de adaptação após as boas sensações do primeiro dia. Ele melhorou seu tempo de ontem, deixando a marca em 01min57s302, a 0s428.
Ai Ogura e Enea Bastianini fecharam o top 10, com Luca Marini em décimo primeiro, caindo um pouco em relação ao seu desempenho na terça, embora com um tempo muito semelhante. E na décima segunda posição apareceu Álex Márquez.
O atual vice-campeão mundial foi um dos protagonistas da manhã, ao cair na curva 5, onde Quartararo e Moreira também acabaram no asfalto no primeiro dia. O espanhol evitou danos físicos, mas sua Ducati ficou mais danificada. No entanto, à tarde, ele conseguiu voltar à pista. O #73 foi o mais rápido da sessão da tarde, com 01min58s094, 0s6 mais rápido que Bezzecchi.
Brad Binder e Johann Zarco (hoje com duas motos na garagem da LCR, para comparar entre a Honda de 2025 e a de 2026) terminaram atrás, enquanto Marc Márquez completou o top 15. O líder do primeiro dia levou o segundo com mais calma, com o objetivo de completar seu próprio ajuste após ficar quatro meses sem subir em uma MotoGP devido a uma lesão.
O heptacampeão da MotoGP conseguiu como melhor tempo 01min58s386, muito longe de Mir e de sua própria marca na terça-. Mesmo assim, ele superou Lorenzo Savadori, substituto de Martín, e Moreira, que fechou a tabela. Michele Pirro, assim como as Yamahas, também não completou nenhuma volta.
Classificação e tempos do Dia 2 do Teste de Sepang da MotoGP
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|Tempo / Diferença
|Voltas
|1
|
J. Mir
|Honda HRC
|1:56.874
|34
|2
|
F. Morbidelli
|VR46 Racing Team
|+0,109
|41
|3
|
F. Di Giannantonio
|Equipe VR46 Racing
|+0,175
|38
|4
|
P. Acosta
|KTM Factory Racing
|+0,242
|35
|5
|
M. Viñales
|KTM Tech3
|+0,252
|50
|6
|
M. Bezzecchi
|Aprilia Racing
|+0,267
|39
|7
|
R. Fernández
|Equipe Trackhouse MotoGP
|+0,400
|28
|8
|
P. Bagnaia
|Equipe Ducati
|+0,428
|25
|9
|
A. Ogura
|Equipe Trackhouse MotoGP
|+0,502
|41
|10
|
E. Bastianini
|KTM Tech3
|+0,676
|27
|11
|
L. Marini
|Honda HRC
|+0,691
|28
|12
|
A. Márquez
|Gresini Racing
|+0,790
|27
|13
|
B. Binder
|KTM Factory Racing
|+0,879
|32
|14
|J. Zarco
|Honda LCR
|+1.472
|30
|15
|
M. Márquez
|Equipe Ducati
|+1.512
|30
|16
|L. Savadori
|Racing da Aprilia
|+1.692
|36
|17
|D. Moreira
|LCR Team
|+1.697
|31
|-
|J. Miller
|Pramac Yamaha
|-
|0
|-
|A. Rins
|Equipe Yamaha MotoGP
|-
|0
|-
|T. Razgatlioglu
|Pramac Yamaha
|-
|0
|-
|
A. Dovizioso
|Yamaha Factory Racing
|-
|0
|-
|
A. Fernández
|Yamaha Factory Racing
|-
|0
Mercado PEGA FOGO e TUDO da pré-temporada, com DIOGO sólido e com FOME! Tributo a CHUMBINHO. PC100!
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
EXCLUSIVO: "Turra é vítima de um sistema conveniente", diz defesa de piloto que agrediu adolescente
F1: Desmembrando o 'truque' da taxa de compressão do motor Mercedes
Mick Schumacher detalha adaptação à Indy após primeiro teste em oval
NASCAR: Hamlin fala pela primeira vez após tragédia com pai e revela que sofreu nova lesão no ombro
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários