Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

EXCLUSIVO: "Turra é vítima de um sistema conveniente", diz defesa de piloto que agrediu adolescente

Geral
Geral
EXCLUSIVO: "Turra é vítima de um sistema conveniente", diz defesa de piloto que agrediu adolescente

F1: Desmembrando o 'truque' da taxa de compressão do motor Mercedes

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Desmembrando o 'truque' da taxa de compressão do motor Mercedes

Mick Schumacher detalha adaptação à Indy após primeiro teste em oval

Indy
Indy
St. Petersburg
Mick Schumacher detalha adaptação à Indy após primeiro teste em oval

NASCAR: Hamlin fala pela primeira vez após tragédia com pai e revela que sofreu nova lesão no ombro

NASCAR Cup
NASCAR Cup
Cook Out Clash at Bowman Gray
NASCAR: Hamlin fala pela primeira vez após tragédia com pai e revela que sofreu nova lesão no ombro

F1: Williams revela 'truque de combustível' para carregar bateria em 2026; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Williams revela 'truque de combustível' para carregar bateria em 2026; entenda

Quem são os engenheiros dos pilotos da F1 em 2026?

Fórmula 1
Fórmula 1
Quem são os engenheiros dos pilotos da F1 em 2026?

VÍDEO F1: Após ausência em Barcelona, Williams vai à pista pela primeira vez em Silverstone

Fórmula 1
Fórmula 1
VÍDEO F1: Após ausência em Barcelona, Williams vai à pista pela primeira vez em Silverstone

F1: Quem são os pilotos reservas das equipes para 2026?

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Quem são os pilotos reservas das equipes para 2026?
Relato de testes
MotoGP Pré-temporada de Sepang

MotoGP: Mir lidera segundo dia da pré-temporada, com Moreira em 17º; Yamaha interrompe participação após problemas

Sessão da tarde ainda teve a chuva para comprometer o tempo de pista dos pilotos, com os melhores tempos do dia sendo feitos pela manhã

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Editado:
Add as a preferred source
Joan Mir, Honda HRC

A MotoGP realizou nesta quarta-feira o segundo dos três dias de testes de pré-temporada em Sepang, sendo o mais movimentado até aqui. Em uma sessão marcada pela chuva, Joan Mir colocou a Honda na ponta, com Diogo Moreira em 17º, enquanto a Yamaha suspendeu sua participação na semana.

Leia também:

O dia em Sepang começou já com três ausências confirmadas: para além de Jorge Martín e Fermín Aldeguer, que haviam confirmado anteriormente que não participariam dos testes na Malásia enquanto se recuperam de cirurgias, Fabio Quartararo se juntou à lista por conta de uma fratura no dedo médio da mão direita durante a primeira hora de pista na terça-feira.

Mas a ausência do francês não foi o único drama vivido pela Yamaha nesta quarta. A marca japonesa anunciou que estaria se ausentando do restante da pré-temporada de Sepang por conta de um problema não-identificado no novo motor V4. Assim, o foco passa a ser descobrir a origem e a solução desta nova dor de cabeça, evitando comprometer a segurança dos pilotos.

Assim, Álex Rins na equipe oficial, Jack Miller e Toprak Razgatlioglu na Pramac e Augusto Fernández e Andrea Dovizioso, como pilotos de teste, sequer saíram da garagem, reduzindo o grid desta quarta-feira a apenas 17 pilotos.

Para as demais marcas, o foco do dia estava em realizar simulações de corrida. Enquanto a manhã foi bastante concorrida, a parte da tarde contou com pista vazia até a hora final, mas com os pilotos apenas acumulando voltas, sem melhorarem suas marcas, especialmente após a aparição da chuva.

Assim, Joan Mir deu à Honda o melhor registro da quarta. O campeão de 2020 melhorou o que Márquez fez ontem, estabelecendo o melhor tempo do teste de Sepang até agora, 01min56s874 com o qual lhe dado a pole no GP da Malásia de 2025. O piloto espanhol foi o único a quebrar a barreira dos 01min56s, juntamente com Franco Morbidelli. O italiano ficou com 01min56s983, a 0s109.

Atrás dele, apareceu seu companheiro de equipe, Fabio Di Giannantonio, a 0s066. E o top 5 foi fechado pelas KTM, posicionando-se mais uma vez como a segunda marca, pelo menos em termos de tempos. O quarto lugar foi para Pedro Acosta, que depois de não ter buscado tempos de classificação ontem, hoje o fez (01min57s116). O espanhol conseguiu bater Maverick Viñales por apenas 0s010 (01min57s126).

Álex Márquez cai e Marc encara o segundo dia com calma

O sexto lugar ficou com Marco Bezzecchi , que continuou com o trabalho da Aprilia, introduzindo novidades técnicas para continuar comparando a RS-GP de 2026 com a de 2025. Chamou especialmente a atenção o novo spoiler traseiro que o italiano testou, com várias aletas para tentar dar ao eixo traseiro a máxima estabilidade possível.

 

Precisamente, atrás de Bezzecchi posicionou-se outra Aprilia, a de Raúl Fernández, a pouco mais de um décimo, com a Trackhouse tendo à sua disposição boa parte das novidades de 2026. O oitavo lugar foi para Pecco Bagnaia, que continuou seu trabalho de adaptação após as boas sensações do primeiro dia. Ele melhorou seu tempo de ontem, deixando a marca em 01min57s302, a 0s428.

Ai Ogura e Enea Bastianini fecharam o top 10, com Luca Marini em décimo primeiro, caindo um pouco em relação ao seu desempenho na terça, embora com um tempo muito semelhante. E na décima segunda posição apareceu Álex Márquez.

O atual vice-campeão mundial foi um dos protagonistas da manhã, ao cair na curva 5, onde Quartararo e Moreira também acabaram no asfalto no primeiro dia. O espanhol evitou danos físicos, mas sua Ducati ficou mais danificada. No entanto, à tarde, ele conseguiu voltar à pista. O #73 foi o mais rápido da sessão da tarde, com 01min58s094, 0s6 mais rápido que Bezzecchi.

 

Brad Binder e Johann Zarco (hoje com duas motos na garagem da LCR, para comparar entre a Honda de 2025 e a de 2026) terminaram atrás, enquanto Marc Márquez completou o top 15. O líder do primeiro dia levou o segundo com mais calma, com o objetivo de completar seu próprio ajuste após ficar quatro meses sem subir em uma MotoGP devido a uma lesão.

O heptacampeão da MotoGP conseguiu como melhor tempo 01min58s386, muito longe de Mir e de sua própria marca na terça-. Mesmo assim, ele superou Lorenzo Savadori, substituto de Martín, e Moreira, que fechou a tabela. Michele Pirro, assim como as Yamahas, também não completou nenhuma volta.

Classificação e tempos do Dia 2 do Teste de Sepang da MotoGP

Pos. Piloto Equipe Tempo / Diferença Voltas
1

Spain J. Mir

 Honda HRC 1:56.874 34
2

Italy F. Morbidelli

 VR46 Racing Team +0,109 41
3

Italy F. Di Giannantonio

 Equipe VR46 Racing +0,175 38
4

Spain P. Acosta

 KTM Factory Racing +0,242 35
5

Spain M. Viñales

 KTM Tech3 +0,252 50
6

Italy M. Bezzecchi

 Aprilia Racing +0,267 39
7

Spain R. Fernández

 Equipe Trackhouse MotoGP +0,400 28
8

Italy P. Bagnaia

 Equipe Ducati +0,428 25
9

Japan A. Ogura

 Equipe Trackhouse MotoGP +0,502 41
10

Italy E. Bastianini

 KTM Tech3 +0,676 27
11

Italy L. Marini

 Honda HRC +0,691 28
12

Spain A. Márquez

 Gresini Racing +0,790 27
13

South Africa B. Binder

 KTM Factory Racing +0,879 32
14 France J. Zarco Honda LCR +1.472 30
15

Spain M. Márquez

 Equipe Ducati +1.512 30
16 Italy L. Savadori  Racing da Aprilia +1.692 36
17 Brazil D. Moreira LCR Team +1.697 31
- Australia J. Miller Pramac Yamaha - 0
- Spain A. Rins Equipe Yamaha MotoGP - 0
- Turkey T. Razgatlioglu Pramac Yamaha - 0
-

Italy A. Dovizioso

 Yamaha Factory Racing - 0
-

Spain A. Fernández

 Yamaha Factory Racing - 0

Mercado PEGA FOGO e TUDO da pré-temporada, com DIOGO sólido e com FOME! Tributo a CHUMBINHO. PC100!

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Análise MotoGP: Yamaha apresenta novo caminho para o desenvolvimento da M1; entenda
Próximo artigo MotoGP: Yamaha interrompe atividades em Sepang após identificar problema no motor e não descarta "Plano B" para 2026

Principais comentários

Mais de
Oriol Puigdemont

Diogo Moreira sobre primeiro acidente na MotoGP: "Já era hora de cair"

MotoGP
MotoGP
Diogo Moreira sobre primeiro acidente na MotoGP: "Já era hora de cair"

MotoGP - Álex Márquez: “Gresini é a opção mais sólida, mas pode ser que este seja um momento para arriscar”

MotoGP
MotoGP
MotoGP - Álex Márquez: “Gresini é a opção mais sólida, mas pode ser que este seja um momento para arriscar”

MotoGP - Quartararo: "Até o momento, não tenho nada assinado"

MotoGP
MotoGP
MotoGP - Quartararo: "Até o momento, não tenho nada assinado"

Últimas notícias

EXCLUSIVO: "Turra é vítima de um sistema conveniente", diz defesa de piloto que agrediu adolescente

Geral
Misc Geral
EXCLUSIVO: "Turra é vítima de um sistema conveniente", diz defesa de piloto que agrediu adolescente

F1: Desmembrando o 'truque' da taxa de compressão do motor Mercedes

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Desmembrando o 'truque' da taxa de compressão do motor Mercedes

Mick Schumacher detalha adaptação à Indy após primeiro teste em oval

Indy
Indy Indy
St. Petersburg
Mick Schumacher detalha adaptação à Indy após primeiro teste em oval

NASCAR: Hamlin fala pela primeira vez após tragédia com pai e revela que sofreu nova lesão no ombro

NASCAR Cup
NAS NASCAR Cup
Cook Out Clash at Bowman Gray
NASCAR: Hamlin fala pela primeira vez após tragédia com pai e revela que sofreu nova lesão no ombro