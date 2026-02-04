A MotoGP realizou nesta quarta-feira o segundo dos três dias de testes de pré-temporada em Sepang, sendo o mais movimentado até aqui. Em uma sessão marcada pela chuva, Joan Mir colocou a Honda na ponta, com Diogo Moreira em 17º, enquanto a Yamaha suspendeu sua participação na semana.

O dia em Sepang começou já com três ausências confirmadas: para além de Jorge Martín e Fermín Aldeguer, que haviam confirmado anteriormente que não participariam dos testes na Malásia enquanto se recuperam de cirurgias, Fabio Quartararo se juntou à lista por conta de uma fratura no dedo médio da mão direita durante a primeira hora de pista na terça-feira.

Mas a ausência do francês não foi o único drama vivido pela Yamaha nesta quarta. A marca japonesa anunciou que estaria se ausentando do restante da pré-temporada de Sepang por conta de um problema não-identificado no novo motor V4. Assim, o foco passa a ser descobrir a origem e a solução desta nova dor de cabeça, evitando comprometer a segurança dos pilotos.

Assim, Álex Rins na equipe oficial, Jack Miller e Toprak Razgatlioglu na Pramac e Augusto Fernández e Andrea Dovizioso, como pilotos de teste, sequer saíram da garagem, reduzindo o grid desta quarta-feira a apenas 17 pilotos.

Para as demais marcas, o foco do dia estava em realizar simulações de corrida. Enquanto a manhã foi bastante concorrida, a parte da tarde contou com pista vazia até a hora final, mas com os pilotos apenas acumulando voltas, sem melhorarem suas marcas, especialmente após a aparição da chuva.

Assim, Joan Mir deu à Honda o melhor registro da quarta. O campeão de 2020 melhorou o que Márquez fez ontem, estabelecendo o melhor tempo do teste de Sepang até agora, 01min56s874 com o qual lhe dado a pole no GP da Malásia de 2025. O piloto espanhol foi o único a quebrar a barreira dos 01min56s, juntamente com Franco Morbidelli. O italiano ficou com 01min56s983, a 0s109.

Atrás dele, apareceu seu companheiro de equipe, Fabio Di Giannantonio, a 0s066. E o top 5 foi fechado pelas KTM, posicionando-se mais uma vez como a segunda marca, pelo menos em termos de tempos. O quarto lugar foi para Pedro Acosta, que depois de não ter buscado tempos de classificação ontem, hoje o fez (01min57s116). O espanhol conseguiu bater Maverick Viñales por apenas 0s010 (01min57s126).

Álex Márquez cai e Marc encara o segundo dia com calma

O sexto lugar ficou com Marco Bezzecchi , que continuou com o trabalho da Aprilia, introduzindo novidades técnicas para continuar comparando a RS-GP de 2026 com a de 2025. Chamou especialmente a atenção o novo spoiler traseiro que o italiano testou, com várias aletas para tentar dar ao eixo traseiro a máxima estabilidade possível.

Precisamente, atrás de Bezzecchi posicionou-se outra Aprilia, a de Raúl Fernández, a pouco mais de um décimo, com a Trackhouse tendo à sua disposição boa parte das novidades de 2026. O oitavo lugar foi para Pecco Bagnaia, que continuou seu trabalho de adaptação após as boas sensações do primeiro dia. Ele melhorou seu tempo de ontem, deixando a marca em 01min57s302, a 0s428.

Ai Ogura e Enea Bastianini fecharam o top 10, com Luca Marini em décimo primeiro, caindo um pouco em relação ao seu desempenho na terça, embora com um tempo muito semelhante. E na décima segunda posição apareceu Álex Márquez.

O atual vice-campeão mundial foi um dos protagonistas da manhã, ao cair na curva 5, onde Quartararo e Moreira também acabaram no asfalto no primeiro dia. O espanhol evitou danos físicos, mas sua Ducati ficou mais danificada. No entanto, à tarde, ele conseguiu voltar à pista. O #73 foi o mais rápido da sessão da tarde, com 01min58s094, 0s6 mais rápido que Bezzecchi.

Brad Binder e Johann Zarco (hoje com duas motos na garagem da LCR, para comparar entre a Honda de 2025 e a de 2026) terminaram atrás, enquanto Marc Márquez completou o top 15. O líder do primeiro dia levou o segundo com mais calma, com o objetivo de completar seu próprio ajuste após ficar quatro meses sem subir em uma MotoGP devido a uma lesão.

O heptacampeão da MotoGP conseguiu como melhor tempo 01min58s386, muito longe de Mir e de sua própria marca na terça-. Mesmo assim, ele superou Lorenzo Savadori, substituto de Martín, e Moreira, que fechou a tabela. Michele Pirro, assim como as Yamahas, também não completou nenhuma volta.

Classificação e tempos do Dia 2 do Teste de Sepang da MotoGP

Pos. Piloto Equipe Tempo / Diferença Voltas 1 J. Mir Honda HRC 1:56.874 34 2 F. Morbidelli VR46 Racing Team +0,109 41 3 F. Di Giannantonio Equipe VR46 Racing +0,175 38 4 P. Acosta KTM Factory Racing +0,242 35 5 M. Viñales KTM Tech3 +0,252 50 6 M. Bezzecchi Aprilia Racing +0,267 39 7 R. Fernández Equipe Trackhouse MotoGP +0,400 28 8 P. Bagnaia Equipe Ducati +0,428 25 9 A. Ogura Equipe Trackhouse MotoGP +0,502 41 10 E. Bastianini KTM Tech3 +0,676 27 11 L. Marini Honda HRC +0,691 28 12 A. Márquez Gresini Racing +0,790 27 13 B. Binder KTM Factory Racing +0,879 32 14 J. Zarco Honda LCR +1.472 30 15 M. Márquez Equipe Ducati +1.512 30 16 L. Savadori Racing da Aprilia +1.692 36 17 D. Moreira LCR Team +1.697 31 - J. Miller Pramac Yamaha - 0 - A. Rins Equipe Yamaha MotoGP - 0 - T. Razgatlioglu Pramac Yamaha - 0 - A. Dovizioso Yamaha Factory Racing - 0 - A. Fernández Yamaha Factory Racing - 0

Mercado PEGA FOGO e TUDO da pré-temporada, com DIOGO sólido e com FOME! Tributo a CHUMBINHO. PC100!

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!