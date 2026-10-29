Quase sete semanas após o abandonar o GP de San Marino na quinta volta, o piloto da equipe oficial da Honda, Joan Mir, retorna a bordo da RC213V nesta sexta-feira, no início do GP da Malásia de MotoGP. Mas essa volta segue cercada de mistérios.

Mir explicou no sábado em Misano que não tinha força nem energia, sendo afetado por fadiga crônica, embora tenha evitado aprofundar as razões que o tinham levado a essa situação. No dia seguinte, durante a corrida, Mir abandonou a prova e sumiu do paddock e das redes sociais.

"Não foi um período fácil," admite o piloto em um comunicado divulgado pela Honda. "Quero agradecer a todas as pessoas próximas de mim por me ajudarem a manter o foco e a continuar a trabalhar rumo ao objetivo final. Ao longo da última semana consegui pilotar diferentes tipos de motos, e os médicos me deram luz verde para retornar".

"Estou realmente ansioso por me reunir com o time e ver o que podemos alcançar nestas últimas corridas do ano. Sepang é um circuito que me traz boas recordações, a mim e a nós na Honda, e penso que é a decisão certa regressar numa pista tão familiar".

Mir deixará a Honda para 2027, indo para a Gresini. Ele seguirá o mesmo caminho de outros espanhóis, como Marc e Alex Márquez. É por isso que não quer definir qualquer tipo de objetivo para este regresso: "O mais importante este fim de semana é voltar à moto, reconectar-me com a equipe e verificar como me sinto".

Sem diagnóstico médico

A Honda informou que "os exames realizados revelaram 'parâmetros sanguíneos alterados' que exigem investigação adicional, mas ele ainda terá de se submeter a novos exames médicos para descobrir a origem exata dos seus problemas".

Após se submeter a vários exames, o Dr. Ángel Charte, diretor médico da MotoGP, explicou em 22 de setembro, através de um comunicado, que "por enquanto, os resultados dos exames são inconclusivos e foram prescritos repouso absoluto e terapia de reabilitação para os próximos 15 dias", um período que terminou em 6 de outubro, há três semanas.

"Joan Mir tem apresentado vários sintomas que afetam a sua energia e desempenho há vários meses, que recentemente se agravaram; neste momento, a causa exata é desconhecida," acrescentou Charte. "Dada a persistência e a gravidade dos sintomas, Mir está realizando uma série de exames com o objetivo de obter um diagnóstico definitivo".

Mir publicou fotos e vídeos nas redes sociais treinando em motos de cross antes do GP da Malásia, após o chefe da Honda, Alberto Puig, ter garantido a todos que esperavam contar com ele para a corrida de Sepang. No fim, será esse o caso, embora, neste momento, continuem desconhecidas as razões que levaram Mir a passar 44 dias afastado, tendo perdido quatro GPs.

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