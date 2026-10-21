MotoGP: Mir segue afastado por problemas de saúde e Honda HRC correrá apenas com Marini na Austrália

Desde que Joan Mir abandonou a corrida do GP de San Marino de MotoGP, em 13 de setembro, o campeão de 2020 não voltou a competir devido a um problema de saúde. E agora a Honda HRC explicou que correrá apenas com Luca Marini no GP da Austrália, com Mir ainda fora e Aleix Espargaró, o piloto de testes que o substituiu na Indonésia, sofrendo de “arm pump” e precisando de cirurgia.

“Joan Mir e sua equipe médica estão trabalhando intensamente para conseguir seu retorno às competições", afirmou o comunicado da HRC. "No entanto, eles consideraram que o GP da Austrália em Phillip Island é muito cedo para voltar às pistas, então continuarão avaliando seu estado".

Embora, de acordo com o regulamento, a Honda devesse escalar dois pilotos neste fim de semana, as lesões de Takaaki Nakagami — que sofreu uma queda ao participar como wildcard no GP do Japão há três semanas — e de Espargaró impediram que a fabricante japonesa escalar uma equipe completa na despedida de Phillip Island como sede do GP da Austrália.

Como não correu no domingo em Mandalika, Espargaró viajou para a Malásia para realizar dois dias de testes com a Honda RC214V de 850cc, a moto de 2027, durante os quais voltou a sofrer de “arm pump”.

A Honda explicou: “Após deixar voluntariamente o GP da Indonésia, Aleix Espargaró não viajará para a Austrália, pois sofreu de síndrome compartimental crônica induzida pelo esforço durante um teste privado no Circuito Internacional de Sepang. O piloto de desenvolvimento da Honda HRC será submetido a uma cirurgia em Barcelona nos próximos dias".

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Joan Mir, Honda HRC Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Pouco se sabe sobre o estado de saúde de Mir. Em Misano, o piloto disse à imprensa que não estava se sentindo bem.

“Não me sinto 100%, nem mesmo 50%”, admitiu ele após terminar em 20º lugar na corrida sprint. No domingo, após largar, acabou abandonando a prova após cinco voltas e viajou para Barcelona, onde passou por exames que revelaram “parâmetros sanguíneos alterados que exigem investigação mais aprofundada”, segundo a equipe.

Inicialmente, a Honda anunciou que Mir não correria na Áustria e descansaria para retornar no Japão. No entanto, em 22 de setembro, foi anunciado que ele estaria ausente tanto em Motegi quanto em Mandalika.

No comunicado, a Honda explicou que “por enquanto, os resultados dos exames são inconclusivos e o Dr. Angel Charte, diretor médico da MotoGP, prescreveu repouso absoluto e terapia de reabilitação pelos próximos 15 dias”, período que já se esgotou.

“Joan Mir vem apresentando, há vários meses, diversos sintomas que afetam sua energia e desempenho, os quais se agravaram recentemente. Por enquanto, a causa exata é desconhecida”, explicou o Dr. Charte.

“Dada a persistência e a gravidade dos sintomas, Mir está passando por uma série de exames no Hospital Universitário Dexeus com o objetivo de obter um diagnóstico definitivo”, cujos resultados ainda não foram divulgados.

“Devido ao seu quadro clínico, a recomendação médica é que ele observe repouso absoluto e siga diversos tratamentos", concluiu.

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