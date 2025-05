Joan Mir sofreu uma fratura na mão direita depois de um acidente na primeira volta do GP da França, somando-se a uma difícil temporada de 2025 da MotoGP até agora.

Depois de se classificar em 15º, ele colidiu com Francesco Bagnaia na primeira chicane na primeira volta, depois que o piloto da Ducati de fábrica se juntou a Enea Bastianini. O vencedor da corrida, Johann Zarco, evitou o acidente por pouco, fazendo contato com Mir quando o campeão de 2020 foi ao chão.

Embora Bagnaia tenha conseguido voltar para sua moto, o piloto da Honda não conseguiu continuar e se retirou da corrida, o que significa que ele tem apenas um ponto final nas cinco primeiras etapas de 2025.

Além da fratura na mão direita, a Honda informou que ele também estava sofrendo com dores no pescoço e foi levado ao hospital para exames adicionais. Bastianini foi penalizado com uma volta longa na próxima etapa, em Silverstone, pelo incidente na França.

Bagnaia disse após a corrida: "Uma corrida e um fim de semana para realmente esquecer. Não conseguimos levar nada para casa".

"Mesmo com o acidente, se eu tivesse voltado, poderia ter terminado entre os cinco primeiros. Mas tive que parar porque a alavanca de câmbio estava parcialmente bloqueada - às vezes as marchas engatavam e às vezes não".

"Voltei para a pista com a outra motocicleta, mas nada funcionou hoje e, quando as coisas dão errado, é difícil que elas se acertem".

A má sorte continua para Mir, que até agora se retirou de cinco das seis corridas disputadas até o momento, com seu único resultado em nono lugar na Argentina. Apesar de alguns resultados promissores nos treinos classificatórios, incluindo um oitavo lugar em Austin, sua temporada até agora tem sido repleta de acidentes.

Infelizmente para o campeão de 2020, o acidente de hoje o pegou no lugar errado e na hora errada, pois ele foi um dano colateral na colisão Bagnaia-Bastianini. A Honda afirmou que a condição de Mir será atualizada nos próximos dias.

