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Piloto é filho de mãe brasileira e, apesar de ter crescido na Europa, tem um carinho especial pelo país

Livia Veiga Guilherme Longo
Editado:
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

O retorno do Brasil ao calendário da MotoGP, com a etapa em Goiânia, carrega um significado especial para Franco Morbidelli. Filho de mãe brasileira, o piloto italiano sempre manteve uma relação próxima com o país — e, neste fim de semana, assume abertamente o peso simbólico de representar os fãs locais.

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"Tenho muito orgulho dessa responsabilidade", afirmou Morbidelli, na coletiva na qual o Motorsport.com esteve presente. "Eu e o Diogo [Moreira] vamos tentar fazer o melhor possível para levar as cores do Brasil adiante".

Nascido em Roma, Morbidelli é filho de pai italiano, Giancarlo Morbidelli — figura histórica do motociclismo — e de mãe brasileira. Essa herança sempre esteve presente em sua carreira, tanto na forma como se comunica com os fãs quanto no carinho declarado pelo país.

Campeão mundial da Moto2 em 2017, Morbidelli construiu sua carreira dentro da academia de pilotos de Valentino Rossi e se consolidou na MotoGP como um nome competitivo do grid, com vitórias e presença frequente na parte alta do pelotão. Ainda assim, a etapa brasileira adiciona uma camada extra de pressão — e motivação.

Falando sobre a etapa especificamente, Morbidelli é direto ao comentar que há muito o que evoluir. Após terminar em oitavo lugar no GP da Tailândia, o piloto vê potencial para dar um passo à frente em Goiânia.

"Todo mundo vai se divertir bastante. Vai ser um GP muito divertido, com certeza", disse. "Depois do resultado que tivemos na Tailândia, agora nosso objetivo é chegar ao top 5. Porque terminamos em oitavo, mas no começo da corrida estávamos muito atrás. Então temos potencial".

A expectativa, portanto, mistura emoção e pragmatismo. Em um fim de semana histórico para o motociclismo brasileiro, Morbidelli entra na pista não só como mais um piloto do grid, mas como um dos rostos que carregam — ainda que parcialmente — a identidade local dentro da MotoGP.

JÁ É GP BRASIL! Pódio Cast traz TUDO: Papo com MÁRQUEZ e Diogo, Quartararo RESENHA, Zarco, MARTÍN e+

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