O piloto da VR46 na MotoGP, Franco Morbidelli, afirma que um conselho de Valentino Rossi foi crucial para que ele pudesse iniciar bem o fim de semana do GP do Catar.

Na sexta-feira, o ítalo-brasileiro foi o mais rápido no TL2, sessão que define os grupos da classificação do sábado. No quali, Franco terminou na quarta posição, perdendo apenas para os irmãos Márquez e para um surpreendente Fabio Quartararo.

Ao falar com a imprensa no Catar, Morbidelli explicou que seu bom começo de etapa se deveu à presença de Rossi no evento e aos conselhos "de ouro" que ele lhe deu.

"Estou muito feliz por ter começado o fim de semana assim, com Valentino aqui. Esse início se deve definitivamente à presença dele", comentou Morbidelli.

"Conversamos muito logo após o TL1 e antes do TL2. Falamos sobre as trajetórias [na pista], como abordar a sessão e algumas das curvas. A energia dele é definitivamente uma grande ajuda para a equipe e os pilotos, especialmente para mim. Seus conselhos são de ouro, e eu sempre tento colocá-los em prática".

Ele continuou:

"Tive duas boas tomadas de tempo. Na primeira volta do TL2, tive que abortar porque havia alguém fora da pista na curva 2, mas eu já estava indo muito forte. Depois, no segundo, consegui melhorar novamente. Foi um dia limpo, com um final de sessão limpo".

Franco Morbidelli, Equipe VR46 Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Definitivamente, foi importante fazer o ajuste fino da moto para que eu me sentisse confiante com os pneus novos e usados. Tentamos trabalhar na configuração, experimentando diferentes soluções para garantir que eu me sentisse bem com os pneus novos, e fizemos isso muito bem hoje. Nós nos concentramos muito na velocidade com os pneus novos e fizemos um bom trabalho".

MARTÍN de volta? SURPRESAS e DECEPÇÕES do ano: Márquez é o FANTASMA de Bagnaia? MOTO1000GP e BRMX

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARTÍN de volta? SURPRESAS e DECEPÇÕES do ano: Márquez é o FANTASMA de Bagnaia? MOTO1000GP e BRMX

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!