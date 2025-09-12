MotoGP: Morbidelli é o mais rápido no primeiro treino em Misano
Marc Márquez foi o quinto colocado. Treino foi marcado pela estreia do motor V4 da Yamaha
Franco Morbidelli aproveitou ao máximo as centenas de horas de treinamento dos pilotos da VR46 em Misano, para liderar o primeiro treino livre do GP de San Marino, da MotoGP. Ele estabeleceu o tempo mais rápido de 1min31s342, superando Fabio Quartararo por pouco mais de dois décimos de segundo. O francês da Yamaha estava cinco milésimos à frente de Fabio Di Giannantonio, o outro membro da equipe de Valentino Rossi, que é esperado no circuito hoje.
Morbidelli liderou a sessão e a encerrou com um acidente na Curva 10, em sua última volta de um treino livre que teve várias quedas, duas envolvendo especificamente Miguel Oliveira, o piloto português da Pramac. Ele caiu duas vezes em menos de 10 minutos no TL1 desta manhã.
O quarto melhor tempo da sessão foi Álex Márquez, que terminou à frente de seu irmão e líder do campeonato, Marc Márquez, em quinto. Luca Marini assumiu a liderança da Honda nos tempos. Pedro Acosta assumiu a liderança da KTM em sétimo, à frente de Marco Bezzecchi, pilotando a Aprilia. Raúl Fernández e Jorge Martín completaram o top 10. Pecco Bagnaia terminou em 11º.
Novo V4 da Yamaha
Um dos destaques do treino foi a Yamaha colocar seu novo protótipo com motor V4 na pista, nas mãos do piloto de testes Augusto Fernández, cujo contrato foi renovado até o final de 2027. Ele entrou na pista e, em sua terceira volta, já havia feito um tempo de 1min33s771, melhorando imediatamente em um segundo, mas, faltando 23 minutos e sete voltas completadas, a moto parou.
Augusto voltou aos boxes e saiu novamente para completar 17 voltas com o melhor tempo de 1min32s537, o que lhe rendeu apenas a 21ª colocação, à frente apenas do desconhecido Johann Zarco e seu companheiro de equipe, o tailandês Somkiat Chantra.
Augusto Fernández, San Marino MotoGP
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
RESULTADOS:
|
1-
2
|Cla
|Piloto
|#
|Moto
|Voltas
|Tempo
|Intervalo
|km/h
|Velocidade Máxima
|1
|F. Morbidelli Team VR46
|21
|Ducati
|17
|
1'31.342
|166.635
|298
|2
|F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP
|20
|Yamaha
|18
|
+0.249
1'31.591
|0.249
|166.182
|295
|3
|F. Di Giannantonio Team VR46
|49
|Ducati
|20
|
+0.254
1'31.596
|0.005
|166.173
|300
|4
|A. Marquez Gresini Racing
|73
|Ducati
|20
|
+0.258
1'31.600
|0.004
|166.165
|297
|5
|M. Marquez Ducati Team
|93
|Ducati
|21
|
+0.269
1'31.611
|0.011
|166.145
|300
|6
|L. Marini Repsol Honda Team
|10
|Honda
|19
|
+0.271
1'31.613
|0.002
|166.142
|302
|7
|P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing
|37
|KTM
|20
|
+0.321
1'31.663
|0.050
|166.051
|301
|8
|M. Bezzecchi Aprilia Racing Team
|72
|Aprilia
|22
|
+0.333
1'31.675
|0.012
|166.029
|300
|9
|R. Fernandez Trackhouse Racing Team
|25
|Aprilia
|19
|
+0.467
1'31.809
|0.134
|165.787
|296
|10
|J. Martin Aprilia Racing Team
|1
|Aprilia
|18
|
+0.498
1'31.840
|0.031
|165.731
|300
|11
|F. Bagnaia Ducati Team
|63
|Ducati
|19
|
+0.587
1'31.929
|0.089
|165.571
|300
|12
|J. Mir Repsol Honda Team
|36
|Honda
|22
|
+0.636
1'31.978
|0.049
|165.483
|300
|13
|J. Miller Pramac Racing
|43
|Yamaha
|19
|
+0.673
1'32.015
|0.037
|165.416
|297
|14
|M. Oliveira Pramac Racing
|88
|Yamaha
|16
|
+0.675
1'32.017
|0.002
|165.412
|298
|15
|E. Bastianini Tech 3
|23
|KTM
|19
|
+0.817
1'32.159
|0.142
|165.158
|299
|16
|F. Aldeguer Gresini Racing
|54
|Ducati
|18
|
+0.943
1'32.285
|0.126
|164.932
|296
|17
|M. Viñales Tech 3
|12
|KTM
|19
|
+0.964
1'32.306
|0.021
|164.895
|295
|18
|A. Rins Movistar Yamaha MotoGP
|42
|Yamaha
|19
|
+1.129
1'32.471
|0.165
|164.600
|295
|19
|A. Ogura Trackhouse Racing Team
|79
|Aprilia
|20
|
+1.167
1'32.509
|0.038
|164.533
|295
|20
|B. Binder Red Bull KTM Factory Racing
|33
|KTM
|23
|
+1.168
1'32.510
|0.001
|164.531
|301
|21
|A. Fernandez Movistar Yamaha MotoGP
|7
|Yamaha
|17
|
+1.195
1'32.537
|0.027
|164.483
|292
|22
|J. Zarco LCR Honda
|5
|Honda
|17
|
+1.582
1'32.924
|0.387
|163.798
|299
|23
|S. Chantra LCR Honda
|35
|Honda
|22
|
+2.242
1'33.584
|0.660
|162.643
|296
|Ver resultados completos
ÁLEX MÁRQUEZ SEGURA MARC, Granado REINA na MotoE, Diogo Moreira e tudo de Barcelona! WSBK e off-road
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
MotoGP: Bagnaia tem "talento suficiente" para sair da crise, diz Márquez
Ezpeleta: "MotoGP não fará absolutamente nada para frear domínio de Marc Márquez"
MotoGP - Márquez: "Gosto de Montmeló porque é meu circuito de casa, mas odiaria se não fosse"
MotoGP: Em meio a rumores de rompimento, KTM confirma renovação com Red Bull
MotoGP: Marc Márquez lidera o TL1 para o GP da Hungria com Bagnaia apenas em 15º
MotoGP: Márquez lidera o TL1 para o GP da Áustria à frente de Bagnaia
Últimas notícias
Citroen retorna ao automobilismo com equipe de Fórmula E para temporada 2025-26
F1: O'Ward testa com a McLaren em preparação para TL1 do México
Em noite de gala, MotoGP lança "Hall da Fama" e novo troféu dos campeões
Verstappen busca licença para competir em Nurburgring: "Adoraria correr aqui em um GT3"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários