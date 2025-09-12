Todas as categorias

Relato do treino livre
MotoGP GP de San Marino

MotoGP: Morbidelli é o mais rápido no primeiro treino em Misano

Marc Márquez foi o quinto colocado. Treino foi marcado pela estreia do motor V4 da Yamaha

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Publicado:
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

Franco Morbidelli aproveitou ao máximo as centenas de horas de treinamento dos pilotos da VR46 em Misano, para liderar o primeiro treino livre do GP de San Marino, da MotoGP. Ele estabeleceu o tempo mais rápido de 1min31s342, superando Fabio Quartararo por pouco mais de dois décimos de segundo. O francês da Yamaha estava cinco milésimos à frente de Fabio Di Giannantonio, o outro membro da equipe de Valentino Rossi, que é esperado no circuito hoje.

Leia também:

Morbidelli liderou a sessão e a encerrou com um acidente na Curva 10, em sua última volta de um treino livre que teve várias quedas, duas envolvendo especificamente Miguel Oliveira, o piloto português da Pramac. Ele caiu duas vezes em menos de 10 minutos no TL1 desta manhã.

O quarto melhor tempo da sessão foi Álex Márquez, que terminou à frente de seu irmão e líder do campeonato, Marc Márquez, em quinto. Luca Marini assumiu a liderança da Honda nos tempos. Pedro Acosta assumiu a liderança da KTM em sétimo, à frente de Marco Bezzecchi, pilotando a Aprilia. Raúl Fernández e Jorge Martín completaram o top 10. Pecco Bagnaia terminou em 11º.

Novo V4 da Yamaha

Um dos destaques do treino foi a Yamaha colocar seu novo protótipo com motor V4 na pista, nas mãos do piloto de testes Augusto Fernández, cujo contrato foi renovado até o final de 2027. Ele entrou na pista e, em sua terceira volta, já havia feito um tempo de 1min33s771, melhorando imediatamente em um segundo, mas, faltando 23 minutos e sete voltas completadas, a moto parou.

Augusto voltou aos boxes e saiu novamente para completar 17 voltas com o melhor tempo de 1min32s537, o que lhe rendeu apenas a 21ª colocação, à frente apenas do desconhecido Johann Zarco e seu companheiro de equipe, o tailandês Somkiat Chantra.

Augusto Fernández, San Marino MotoGP

Augusto Fernández, San Marino MotoGP

Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

RESULTADOS:

   
1
 - 
5
   
   
1
 - 
2
   
Cla Piloto # Moto Voltas Tempo Intervalo km/h Velocidade Máxima
1 Italy F. Morbidelli Team VR46 21 Ducati 17

1'31.342

   166.635 298
2 France F. Quartararo Movistar Yamaha MotoGP 20 Yamaha 18

+0.249

1'31.591

 0.249 166.182 295
3 Italy F. Di Giannantonio Team VR46 49 Ducati 20

+0.254

1'31.596

 0.005 166.173 300
4 Spain A. Marquez Gresini Racing 73 Ducati 20

+0.258

1'31.600

 0.004 166.165 297
5 Spain M. Marquez Ducati Team 93 Ducati 21

+0.269

1'31.611

 0.011 166.145 300
6 Italy L. Marini Repsol Honda Team 10 Honda 19

+0.271

1'31.613

 0.002 166.142 302
7 Spain P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 37 KTM 20

+0.321

1'31.663

 0.050 166.051 301
8 Italy M. Bezzecchi Aprilia Racing Team 72 Aprilia 22

+0.333

1'31.675

 0.012 166.029 300
9 Spain R. Fernandez Trackhouse Racing Team 25 Aprilia 19

+0.467

1'31.809

 0.134 165.787 296
10 Spain J. Martin Aprilia Racing Team 1 Aprilia 18

+0.498

1'31.840

 0.031 165.731 300
11 Italy F. Bagnaia Ducati Team 63 Ducati 19

+0.587

1'31.929

 0.089 165.571 300
12 Spain J. Mir Repsol Honda Team 36 Honda 22

+0.636

1'31.978

 0.049 165.483 300
13 Australia J. Miller Pramac Racing 43 Yamaha 19

+0.673

1'32.015

 0.037 165.416 297
14 Portugal M. Oliveira Pramac Racing 88 Yamaha 16

+0.675

1'32.017

 0.002 165.412 298
15 Italy E. Bastianini Tech 3 23 KTM 19

+0.817

1'32.159

 0.142 165.158 299
16 Spain F. Aldeguer Gresini Racing 54 Ducati 18

+0.943

1'32.285

 0.126 164.932 296
17 Spain M. Viñales Tech 3 12 KTM 19

+0.964

1'32.306

 0.021 164.895 295
18 Spain A. Rins Movistar Yamaha MotoGP 42 Yamaha 19

+1.129

1'32.471

 0.165 164.600 295
19 Japan A. Ogura Trackhouse Racing Team 79 Aprilia 20

+1.167

1'32.509

 0.038 164.533 295
20 South Africa B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 33 KTM 23

+1.168

1'32.510

 0.001 164.531 301
21 Spain A. Fernandez Movistar Yamaha MotoGP 7 Yamaha 17

+1.195

1'32.537

 0.027 164.483 292
22 France J. Zarco LCR Honda 5 Honda 17

+1.582

1'32.924

 0.387 163.798 299
23 Thailand S. Chantra LCR Honda 35 Honda 22

+2.242

1'33.584

 0.660 162.643 296
Ver resultados completos  

 

ÁLEX MÁRQUEZ SEGURA MARC, Granado REINA na MotoE, Diogo Moreira e tudo de Barcelona! WSBK e off-road

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST

 

In this article
Germán Garcia Casanova
Artigo anterior MotoGP: "Não darei atenção especial ao motor V4" em Misano, diz Quartararo

Germán Garcia Casanova
