MotoGP: Morbidelli é o mais rápido no primeiro treino em Misano

Franco Morbidelli aproveitou ao máximo as centenas de horas de treinamento dos pilotos da VR46 em Misano, para liderar o primeiro treino livre do GP de San Marino, da MotoGP. Ele estabeleceu o tempo mais rápido de 1min31s342, superando Fabio Quartararo por pouco mais de dois décimos de segundo. O francês da Yamaha estava cinco milésimos à frente de Fabio Di Giannantonio, o outro membro da equipe de Valentino Rossi, que é esperado no circuito hoje.

Morbidelli liderou a sessão e a encerrou com um acidente na Curva 10, em sua última volta de um treino livre que teve várias quedas, duas envolvendo especificamente Miguel Oliveira, o piloto português da Pramac. Ele caiu duas vezes em menos de 10 minutos no TL1 desta manhã.

O quarto melhor tempo da sessão foi Álex Márquez, que terminou à frente de seu irmão e líder do campeonato, Marc Márquez, em quinto. Luca Marini assumiu a liderança da Honda nos tempos. Pedro Acosta assumiu a liderança da KTM em sétimo, à frente de Marco Bezzecchi, pilotando a Aprilia. Raúl Fernández e Jorge Martín completaram o top 10. Pecco Bagnaia terminou em 11º.

Novo V4 da Yamaha

Um dos destaques do treino foi a Yamaha colocar seu novo protótipo com motor V4 na pista, nas mãos do piloto de testes Augusto Fernández, cujo contrato foi renovado até o final de 2027. Ele entrou na pista e, em sua terceira volta, já havia feito um tempo de 1min33s771, melhorando imediatamente em um segundo, mas, faltando 23 minutos e sete voltas completadas, a moto parou.

Augusto voltou aos boxes e saiu novamente para completar 17 voltas com o melhor tempo de 1min32s537, o que lhe rendeu apenas a 21ª colocação, à frente apenas do desconhecido Johann Zarco e seu companheiro de equipe, o tailandês Somkiat Chantra.

Augusto Fernández, San Marino MotoGP Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

RESULTADOS:

