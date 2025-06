Nas últimas semanas, houve muita discussão sobre as diferenças entre a Ducati GP24, moto da temporada 2024 da MotoGP, e a atual Desmosedici, de Marc Márquez, Francesco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio. Existem diferenças técnicas, mesmo que sejam mínimas.

Antes do início da temporada, a Ducati homologou duas especificações de motor - uma com o comprovado para a GP24 e outra para a GP25. No entanto, durante os testes de pré-temporada, a Ducati decidiu não confiar totalmente na unidade mais desenvolvida da GP25. Pode-se presumir que a estrutura interna do motor é praticamente a mesma do ano passado, mas a carcaça foi modificada. Esse não deve se encaixar no chassi padrão da GP24.

Marc Márquez correu com um chassi atualizado em Le Mans e Silverstone. Francesco Bagnaia andou sem ele. Mais recentemente, em Aragón, Marc Marquez voltou a usar o chassi padrão da GP25 usado no início da temporada. O sistema de altura de pilotagem da GP25 também é diferente do da GP24. Para obter mais aderência na roda traseira ao sair das curvas e, portanto, uma melhor aceleração, a moto atual perdeu a sensibilidade da roda dianteira na fase de frenagem.

Em Silverstone, Franco Morbidelli, que está pilotando a GP24 pela segunda temporada consecutiva (ano passado ele tinha a moto atualizada como piloto da Pramac), travou um duelo acirrado com Marc pelo terceiro lugar na fase final da prova, perdendo por uma pequena margem na última volta, quando acelerava para a reta principal.

Nesse duelo, Morbidelli notou diferenças marcantes entre as duas motos. "No que diz respeito à diferença, não posso dizer com certeza porque não pilotei a 25", diz o piloto da VR46. "Mas se você observar as duas motos andando juntas e ouvir os comentários dos pilotos, parece que elas têm um pouco menos de confiança ao entrar nas curvas, mas um pouco mais de desempenho e aderência ao acelerar. Essa é basicamente a situação".

"Se você observar o duelo entre mim e Marc em Silverstone, verá que ele conseguiu me ultrapassar novamente na saída da curva 14. E quando aceleramos na 15, ele conseguiu se distanciar facilmente".

Morbidelli com o chefe de equipe Matteo Flamigni, que fez parte da equipe de Rossi por muito tempo Foto: VR46

"Mas eu ainda conseguia frear forte e atacar. Acho que essa é atualmente a diferença entre as duas motos", estima Morbidelli. Portanto, a GP24 proporciona uma sensação melhor na entrada da curva, mas a GP25 tem mais aderência na saída.

Qual aspecto é mais importante para um bom tempo de volta? "Definitivamente a aderência da roda traseira. É extremamente importante porque torna o piloto mais rápido. A aderência é essencial", diz Morbidelli, completando: "Se você não tem aderência, fica muito difícil".

"Se você tem menos confiança na roda dianteira, ainda pode fazer algo a respeito. Vimos o Marc salvando acidentes ou como ele, mesmo no passado, lidou com situações de derrapagem da roda dianteira de uma forma muito espetacular".

"Isso mostra que nem sempre é preciso ter total confiança na roda dianteira. Até certo ponto, você pode compensar isso como piloto. Há um limite até o qual você pode ir. Mas se você não tem aderência [na traseira], então você simplesmente não tem".

Di Giannantonio confirma: A roda dianteira não dá o feedback correto

Os concorrentes da Ducati têm se queixado há anos de que não têm a mesma aderência na saída das curvas. Com a GP25, a Ducati obviamente deu um passo adiante nessa direção - às custas da sensação na entrada da curva. Mas Marc pode compensar isso.

Além de Bagnaia, Di Giannantonio também tem dificuldades com a Ducati atual: "Essa moto parece ter uma espécie de filtro na área da roda dianteira que não lhe dá o feedback certo para entender o limite", diz o segundo piloto da VR46.

"Para mim, também, é como se eu estivesse redescobrindo a moto dia após dia. Porque você pode empurrar, empurrar, empurrar - e de repente você cai ou está prestes a cair. Você simplesmente não sente esse limite que a moto deve transmitir".

A VR46 tem uma GP25 e uma GP24 disponíveis na garagem Foto: VR46

No ano passado, Di Giannantonio pilotou a GP23, assim como Marc. Ambos não correram com a GP24. Di Giannantonio descreve a sensação da atual Desmosedici de forma muito diferente do líder do mundial.

"No ano passado, tentei ir além dos limites da moto. Este ano, sinto que estou pilotando no limite da moto no momento - não consigo ir além", disse. "Não consigo fazer mais com a roda dianteira".

"Mas talvez possamos melhorar isso. Sabemos que uma moto nova costuma ser difícil no início da temporada e que ela melhora significativamente com o decorrer da temporada." Bagnaia teve uma sensação melhor em Aragón com a mudança para o disco de freio dianteiro maior. Di Giannantonio não notou nenhum progresso significativo.

