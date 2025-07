Quatro pilotos estarão ausentes do grid do GP da Alemanha da MotoGP, com o último adicionado na lista sendo Franco Morbidelli. O piloto da VR46 foi vítima de uma queda durante a sprint e sofreu uma contusão grave na clavícula esquerda. Após investigações no hospital, devido à dor persistente, foi decidido enviá-lo de volta à Itália para exames mais detalhados, portanto ele não correrá amanhã.

O ítalo-brasileiro foi vítima de um acidente feio durante a quarta volta da sprint, quando estava na segunda posição: depois de uma derrapagem na curva 8, ele deslizou até a caixa de brita e, desde o início, ficou claro que estava particularmente dolorido.

Morbidelli foi imediatamente levado para o centro médico do circuito, onde foi diagnosticado com uma contusão grave na clavícula esquerda, mas também foi ordenada a sua transferência para o hospital de Chemnitz para passar por exames mais detalhados.

Pouco depois das 19h locais, a VR46 deu uma nova atualização sobre a condição de Franco, anunciando que ele não participará da longa corrida de Sachsenring amanhã.

"Franco Morbidelli não participará do GP da Alemanha de amanhã devido à dor persistente em seu ombro esquerdo após o acidente de hoje em Sachsenring. Ele retornará à Itália amanhã, onde passará por mais exames médicos", explicou a nota da equipe italiana.

Quatro ausências no grid da Alemanha

Como mencionado, a desistência de Morbidelli reduz o número de pilotos no grid para 18 na Alemanha. Antes dele, durante os treinos classificatórios, Maverick Viñales também levantou a bandeira branca, pois sofreu uma luxação no ombro esquerdo em uma batida na curva 4.

Infelizmente para ele, outro diagnóstico também revelou uma fratura da tróclea, com envolvimento do ligamento supraespinhal. Lesões que também o deixarão fora da etapa da próxima semana, quando a MotoGP correrá em Brno.

Enea Bastianini e Somkiat Chantra também não estarão da pista para o fim de semana. O piloto da KTM Tech3 foi forçado a ficar em Rimini depois de sofrer de apendicite, o que também lhe custou uma internação hospitalar. O piloto tailandês da Honda LCR, por outro lado, machucou o joelho durante o treinamento e foi submetido a uma cirurgia no início da semana.

