MotoGP: Morbidelli lidera TL3 no Catar e Mir fica de fora do Q2

O grid da MotoGP voltou ao circuito de Losail, no Catar, na manhã deste sábado para o terceiro treino livre, uma sessão importante para a categoria, já que define os dez pilotos que passam direto para o Q2 na classificação. Ao final dos 45 minutos, Franco Morbidelli terminou na frente com a Yamaha, mas sem bater os tempos da sexta, enquanto o campeão Joan Mír não ficou entre os primeiros e terá que disputar o Q1 neste sábado com a Suzuki.

As condições quentes no Catar tornaram impossível para que os pilotos melhorassem os tempos registrados na sexta, como a previsão já apontava ontem. Isso foi uma boa notícia para Jack Miller, o mais rápido de ontem. O piloto da Ducati bateu com sua moto na curva 15 logo no início do TL3.

Outro piloto da Ducati, Jorge Martín, foi o primeiro a marcar volta rápida com sua Pramac, com 01min55s706. Mas logo em seguida, Morbidelli iniciou o domínio da Yamaha na sessão, com a dupla da equipe oficial, Fabio Quartararo e Maverick Viñales também assumindo a ponta ao longo dos 45 minutos.

O francês chegou a fazer 01min55s070 e dava a impressão de que seria o melhor tempo da sessão, mas Morbidelli abriu uma sequência de pilotos que conseguiram entregar voltas na casa de 01min54s.

Com quatro minutos para o fim, o ítalo-brasileiro marcou 01min54s676 e terminou o TL3 na ponta. Aleix Espargaró seguiu mostrando a boa forma da Aprilia e foi o segundo, apesar de uma pequena queda na curva seis nos minutos finais. Completando o top 3, Luca Marini com a Aprilia, enquanto Álex Rins foi o último piloto a fazer voltas em 01min54s, logo a frente de Quartararo, que acabou em quinto.

O campeão Joan Mir foi o sexto, enquanto Valentino Rossi teve o pior resultado entre as Yamahas, terminando apenas na 16ª posição.

Como nenhum piloto conseguiu melhorar sua volta em relação ao TL2 de ontem, Jack Miller termina como o mais rápido no combinado e, além dele, Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, Johann Zarco, Álex Rins, Maverick Viñales, Franco Morbidelli, Aleix Espargaró, Valentino Rossi e Pol Espargaró conquistaram a vaga direta no Q2, enquanto Joan Mír, em 11º e as quatro KTMs terão que disputar o Q1.

A MotoGP ainda terá duas sessões em sequência na tarde deste sábado, começando com o treino livre 4 às 13h20 e a classificação, às 14h, com transmissão pelo Fox Sports.

