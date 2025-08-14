MotoGP: Morbidelli retorna à VR46 para o GP da Áustria após acidente
Piloto ítalo-brasileiro ficou de fora da etapa de Brno por conta de um acidente sofrido no GP da Alemanha
As férias de verão acabaram e a MotoGP está de volta à ação com o GP da Áustria em Spielberg neste fim de semana, onde a VR46 vai para a pista com Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli. No local onde conquistou um terceiro lugar em 2023, a equipe de italiana está pronta para lutar pelas primeiras posições.
Morbidelli retorna à pista em Spielberg após sua ausência em Brno devido a uma lesão no ombro sofrida na Alemanha. Franco tem se concentrado na recuperação e em treinamentos com uma Ducati de estrada (em Balaton e em Misano) e deve receber o aval dos médicos na quinta-feira. Em sexto lugar no campeonato com 139 pontos, o #21 está entusiasmado em voltar à Desmosedici para o GP, onde obteve uma vitória como seu melhor resultado (em 2017 na Moto2).
"Tenho um grande desejo de voltar à MotoGP. Depois da lesão, eu andei com a Panigale na Hungria e em Misano. Em Balaton correu muito bem, a dor não era forte e nos adaptamos bem à nova pista. O dia foi muito positivo e nos deu um grande impulso de energia para continuar a recuperação e a preparação para esta segunda parte do campeonato".
"A Desmosedici é outra coisa, vamos chegar na Áustria e entender como estou, vamos tentar melhorar pouco a pouco. Vamos encarar tudo da maneira correta e tentar fazer o melhor trabalho possível. Mal posso esperar para voltar a trabalhar com a equipe e fazer o que gostamos, que é dar o nosso melhor a cada fim de semana", disse Morbidelli.
Fabio Di Giannantonio, Equipe VR46 Racing
Foto de: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Di Giannantonio chega à Áustria depois de uma primeira parte positiva da temporada, que o coloca em quinto lugar na classificação geral, com 142 pontos. Fabio retorna a Spielberg, onde no ano passado uma lesão no ombro o impediu de continuar o fim de semana.
O piloto da moto #49 está determinado a confirmar as boas sensações da primeira metade do campeonato e concretizar o excelente potencial mostrado até agora.
"As férias correram bem, precisávamos de uma pausa no meio do campeonato porque é o mais longo que já tivemos. Também treinei bastante para me preparar para a segunda metade da temporada. Estamos prontos, começaremos na Áustria e depois iremos para a Hungria".
"Serão duas pistas difíceis, Spielberg sempre foi um pouco difícil para nós, enquanto Balaton será uma novidade para todos, embora tenhamos tido a sorte de pilotar a Panigale V4. Trazemos toda essa energia do intervalo para fazer um bom trabalho e começar bem logo de cara", acrescentou Di Giannantonio.
