Mesmo sem ir ao pódio, Franco Morbidelli saiu de Silverstone como um dos destaques do GP do Reino Unido de MotoGP do último domingo. O piloto da VR46 surpreendeu ao voltar à corrida, aproveitando o acionamento da bandeira vermelha, após um acidente com Aleix Espagaró, que lhe permitiu lutar pelo pódio contra Marc Márquez até a última volta. Mas uma informação divulgada pelo ítalo-brasileiro em suas redes sociais aumenta ainda mais o tamanho de seu feito.

No incidente que levou à bandeira vermelha, na segunda volta após a primeira largada, onde a Honda de Espargaró literalmente o derrubou de sua Ducati na curva do Vale, o piloto sofreu, de fato, uma fratura no pé esquerdo. Aquele com o qual você usa o câmbio.

"Nas próximas semanas, terei de lidar com uma fratura no pé esquerdo.... É muito difícil encontrar um lado positivo, mas tenho certeza de que, graças a todas as pessoas que estão perto de mim, enfrentarei esse obstáculo da melhor maneira possível", escreveu Morbidelli em uma publicação no Instagram.

Entre outras coisas, Franco reiterou mais uma vez que o que aconteceu com o piloto de testes da Honda não foi nada bom para ele. A postagem, de fato, é acompanhada por um vídeo de uma entrevista que ele deu após a corrida de domingo, na qual, embora com sua tradicional calma, ele usa tons bastante duros, apontando que não é a primeira vez que ele recebe esse tipo de tratamento do piloto espanhol.

"Ele fez o que fez em 2020, no segundo GP de Misano. Para não me deixar passar, ele deixou os freios e perdeu a frente. Esse é o jeito dele quando estou perto dele. Poderia ter sido ainda pior, mas você não pode se dar bem com todo mundo", diz o piloto no vídeo.

"Não tenho nada contra ele, mas definitivamente não é assim para ele. Posso ver isso na pista, pela maneira como ele se comporta quando está perto de mim. Nunca o senti como um rival normal, porque ele sempre fez algo a mais comigo. Não sei por que, mas isso não é um problema. Vou em frente e aproveito o que foi positivo neste fim de semana", conclui.

