Franco Morbidelli sofreu um trauma cervical após queda na corrida principal de MotoGP no GP da Espanha. Ele foi ao chão na curva 11 do Circuito de Jerez, curva que é feita em alta velocidade, portanto, presume-se que tenha sido um acidente complexo, embora a queda não tenha sido mostrado ao vivo na televisão, apenas um aviso foi exibido.

O piloto ítalo-brasileiro estava em sexto lugar no momento do acidente. Uma hora depois da corrida, a equipe Pertamina Enduro VR46, que neste fim de semana recebeu mais uma vez a visita do chefe Valentino Rossi, confirmou que Morbidelli sofreu uma "concussão cervical significativa", embora a boa notícia seja que ele evitou uma fratura em uma área muito delicada.

"Depois de um forte acidente na curva 11 durante o GP da Espanha, 'Franky' [Morbidelli] sofreu uma concussão cervical significativa. Felizmente, não foram encontradas fraturas. O tempo de recuperação será avaliado nas próximas horas", dizia o comunicado oficial distribuído à mídia pela equipe italiana, que também anunciou o cancelamento da reunião com a imprensa após a corrida para permitir que Morbidelli descansasse.

O piloto sofre esse revés pouco antes do primeiro teste coletivo da temporada da MotoGP, que será realizado nesta segunda-feira, também em Jerez, e do qual ele não participará, para continuar descansando.

Na corrida, Morbidelli estava tentando se recuperar depois de um erro na primeira volta, quando foi para fora na freada da curva 2, perdendo posições e caindo de quinto para o meio do pelotão. A partir desse momento, o italiano entrou em modo de recuperação e conseguiu subir para sexto depois de passar as duas KTMs oficiais e a Honda de Joan Mir, que caiu logo atrás.

Infelizmente, Morbidelli já havia se envolvido em um acidente feio durante o fim de semana, quando bateu na cerca de ar na curva 4 nos treinos livres, causando dores nas mãos e no pescoço, o que já o havia limitado no sprint de sábado.

