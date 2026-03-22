A relação entre gerações diferentes do grid da MotoGP ganha um capítulo interessante com a presença de Diogo Moreira e Marc Márquez na mesma categoria. Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com Brasil, o brasileiro detalhou a proximidade com o hexacampeão da classe rainha e como tem aproveitado essa convivência para acelerar seu processo de aprendizado.

Na entrevista, Moreira relembrou que o vínculo entre os dois começou ainda em 2017 e foi se fortalecendo ao longo dos anos, muito antes de dividirem o mesmo grid. Agora, na elite do motociclismo, o contato direto se tornou uma oportunidade valiosa.

Segundo o piloto, a relação segue próxima, e o foco neste momento é absorver o máximo possível. Ele destacou que, desde o início da temporada — citando inclusive a etapa da Tailândia —, tem buscado observar Márquez de perto, entendendo melhor o comportamento da moto e as exigências da categoria.

"Como a gente viu em Tailândia, eu tentei ir atrás dele, entendendo melhor a categoria e a gente não sabe se ele vai se aposentar no ano que vem, daqui dois anos ou daqui cinco anos, então vou tentar aprender o máximo que eu puder e um dia tentar brigar com ele";

Curiosamente, o fim de semana em Goiânia traz um cenário invertido. Em um circuito onde Moreira já tem experiência e Márquez não, o brasileiro revelou que foi procurado — não só pelo espanhol, mas por outros pilotos — para trocar informações sobre a pista. Ainda assim, ele minimiza qualquer possível vantagem.

"Muita gente veio me perguntar da pista, [mas] a gente está na categoria mais profissional e a melhor do mundo, não tem outra acima disso, então aqui todo mundo vai andar rápido, desde a primeira volta o pessoal vai andar muito rápido, então acho que vai ser normal".

Na visão de Moreira, mesmo que exista um ganho inicial nos primeiros treinos, o nível da MotoGP rapidamente equaliza qualquer diferença. Ele reforça que, por se tratar da principal categoria do motociclismo mundial, todos atingem um alto desempenho em pouco tempo.

Com os pés no chão, o brasileiro também evita criar expectativas irreais para a temporada. Apesar de admitir o desejo de lutar por vitórias, ele aponta que o objetivo mais plausível neste momento é terminar entre os 15 primeiros e brigar por um lugar no top 10 — um reflexo de uma abordagem madura diante do desafio de se firmar na categoria.

JÁ É GP BRASIL! Pódio Cast traz TUDO: Papo com MÁRQUEZ e Diogo, Quartararo RESENHA, Zarco, MARTÍN e+

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!