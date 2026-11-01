Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

MotoGP: Moreira aponta problemas na moto da Honda após queda no GP da Malásia

MotoGP
MotoGP
GP da Malásia
MotoGP: Moreira aponta problemas na moto da Honda após queda no GP da Malásia

Murilo Rocha inaugura pista de Chapecó com pódio na NASCAR Brasil

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Chapecó
Murilo Rocha inaugura pista de Chapecó com pódio na NASCAR Brasil

Autódromo de Chapecó conquista pilotos da NASCAR Brasil

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Chapecó
Autódromo de Chapecó conquista pilotos da NASCAR Brasil

MotoGP - Miller se manifesta contra GP do Catar: “Ninguém quer ir, mas corremos o risco de sofrer sanções”

MotoGP
MotoGP
GP da Malásia
MotoGP - Miller se manifesta contra GP do Catar: “Ninguém quer ir, mas corremos o risco de sofrer sanções”

Pilotos da MotoGP aumentam pressão em uma última tentativa de evitar GP do Catar

MotoGP
MotoGP
GP da Malásia
Pilotos da MotoGP aumentam pressão em uma última tentativa de evitar GP do Catar

NASCAR Brasil: Gabriel Casagrande vence de ponta a ponta primeira corrida da história em Chapecó

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Chapecó
NASCAR Brasil: Gabriel Casagrande vence de ponta a ponta primeira corrida da história em Chapecó

MotoGP: Yamaha anuncia que não irá participar do GP do Catar devido ao conflito no Oriente Médio

MotoGP
MotoGP
GP da Malásia
MotoGP: Yamaha anuncia que não irá participar do GP do Catar devido ao conflito no Oriente Médio

Marc Márquez tem primeiro 'match point' no Catar; veja situação do campeonato da MotoGP 2026 após GP da Malásia

MotoGP
MotoGP
GP da Malásia
Marc Márquez tem primeiro 'match point' no Catar; veja situação do campeonato da MotoGP 2026 após GP da Malásia
MotoGP GP da Malásia

MotoGP: Moreira aponta problemas na moto da Honda após queda no GP da Malásia

Brasileiro da LCR abandonou a prova de domingo em Sepang

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Editado:
Add as a preferred source
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Depois de um bom desempenho no sábado em Sepang, o GP da Malásia de MotoGP não foi o dia mais agradável para Diogo Moreira. Depois de cair e abandonar a prova, o brasileiro da LCR revelou problemas com a moto Honda durante todo o final de semana malaio.

O editor recomenda:

"É como eu digo para a equipe, consigo salvar três, quatro vezes, mas em todas as corridas é impossível", começou Moreira, destacando os problemas do protótipo. "Tivemos esse problema durante todo o fim de semana com a dianteira. Eu não conseguia parar a moto, então eu estava lutando para conseguir parar a moto". 

"Na queda eu apenas perdi a dianteira uma vez e na segunda não consegui salvar. Então é assim, é uma pena terminar o fim de semana assim porque a corrida não foi tão ruim, nem o ritmo, mas não temos margem para arriscar".

O brasileiro da LCR também afirmou que não forçou o ritmo no domingo em Sepang, já que a moto estava difícil de controlar.

"Eu não forcei nenhuma volta hoje porque a corrida era super longa. Eu só estava tentando ficar em cima da moto. E essas sete voltas para o final foram super difíceis, então eu estava tentando não cometer erros. Como eu disse antes, foi super difícil com a dianteira hoje, ou melhor, o fim de semana todo".

Questionado se o resultado da corrida de domingo é frustrante para ele e para o companheiro de equipe Johann Zarco, Moreira afirmou que sim.

"Sim, porque é sempre assim, nós conseguimos fazer a volta rápida e o tempo não é tão ruim, mas na corrida é impossível. Eles têm muito mais do que nós. Então é assim, aqui em geral, a [moto] Honda estava super difícil. Vamos ver no Catar. Mas no final das contas não conseguimos ter mais do que isso".

Colaboração de Oriol Puigdemont

MÁRQUEZ lidera! Como fica MARTÍN após ACIDENTE? Despedida MELANCÓLICA e ALERTA para MotoGP!

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP - Miller se manifesta contra GP do Catar: “Ninguém quer ir, mas corremos o risco de sofrer sanções”

Principais comentários
Mais de
Andrei Gobbo

MotoGP: Marc Márquez domina e vence GP da Malásia; Moreira cai

MotoGP
MotoGP
GP da Malásia
MotoGP: Marc Márquez domina e vence GP da Malásia; Moreira cai

F1: Ocon está fora do GP do México; Hirakawa é seu substituto

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Ocon está fora do GP do México; Hirakawa é seu substituto

MotoGP: Moreira avalia desempenho e comemora pontos na sprint da Malásia

MotoGP
MotoGP
GP da Malásia
MotoGP: Moreira avalia desempenho e comemora pontos na sprint da Malásia

Últimas notícias

MotoGP: Moreira aponta problemas na moto da Honda após queda no GP da Malásia

MotoGP
MGP MotoGP
GP da Malásia
MotoGP: Moreira aponta problemas na moto da Honda após queda no GP da Malásia

Murilo Rocha inaugura pista de Chapecó com pódio na NASCAR Brasil

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Chapecó
Murilo Rocha inaugura pista de Chapecó com pódio na NASCAR Brasil

Autódromo de Chapecó conquista pilotos da NASCAR Brasil

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Chapecó
Autódromo de Chapecó conquista pilotos da NASCAR Brasil

MotoGP - Miller se manifesta contra GP do Catar: “Ninguém quer ir, mas corremos o risco de sofrer sanções”

MotoGP
MGP MotoGP
GP da Malásia
MotoGP - Miller se manifesta contra GP do Catar: “Ninguém quer ir, mas corremos o risco de sofrer sanções”