MotoGP: Moreira aponta problemas na moto da Honda após queda no GP da Malásia

Depois de um bom desempenho no sábado em Sepang, o GP da Malásia de MotoGP não foi o dia mais agradável para Diogo Moreira. Depois de cair e abandonar a prova, o brasileiro da LCR revelou problemas com a moto Honda durante todo o final de semana malaio.

"É como eu digo para a equipe, consigo salvar três, quatro vezes, mas em todas as corridas é impossível", começou Moreira, destacando os problemas do protótipo. "Tivemos esse problema durante todo o fim de semana com a dianteira. Eu não conseguia parar a moto, então eu estava lutando para conseguir parar a moto".

"Na queda eu apenas perdi a dianteira uma vez e na segunda não consegui salvar. Então é assim, é uma pena terminar o fim de semana assim porque a corrida não foi tão ruim, nem o ritmo, mas não temos margem para arriscar".

O brasileiro da LCR também afirmou que não forçou o ritmo no domingo em Sepang, já que a moto estava difícil de controlar.

"Eu não forcei nenhuma volta hoje porque a corrida era super longa. Eu só estava tentando ficar em cima da moto. E essas sete voltas para o final foram super difíceis, então eu estava tentando não cometer erros. Como eu disse antes, foi super difícil com a dianteira hoje, ou melhor, o fim de semana todo".

Questionado se o resultado da corrida de domingo é frustrante para ele e para o companheiro de equipe Johann Zarco, Moreira afirmou que sim.

"Sim, porque é sempre assim, nós conseguimos fazer a volta rápida e o tempo não é tão ruim, mas na corrida é impossível. Eles têm muito mais do que nós. Então é assim, aqui em geral, a [moto] Honda estava super difícil. Vamos ver no Catar. Mas no final das contas não conseguimos ter mais do que isso".

Colaboração de Oriol Puigdemont

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