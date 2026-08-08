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MotoGP - Moreira avalia 10º lugar na sprint de Silverstone: "Achei meu ritmo"

Brasileiro da LCR superou tráfego inicial, superou o desgaste dos pneus e bateu na trave da zona de pontos

Livia Veiga
Publicado:
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

O 10º lugar de Diogo Moreira na sprint do GP da Grã-Bretanha de MotoGP passa longe de traduzir a dinâmica da corrida do brasileiro neste sábado. Largando em 14º após bater na trave no Q2, o piloto da Honda LCR teve o início de prova comprometido pelo tráfego intenso do miolo do grid, mas reagiu ao longo das dez voltas para encostar no grupo de frente em Silverstone.

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O gargalo inicial foi o principal obstáculo para que o paulista brigasse diretamente dentro da zona de pontuação da prova curta.

"As três primeiras curvas foram difíceis porque eu estava no meio do grupo e era complicado achar um bom espaço", explicou o brasileiro. "Depois, consegui me encaixar no meu ritmo e comecei a ultrapassar alguns pilotos, então, no geral, foi bom".

Superado o gargalo das voltas iniciais, o brasileiro emplacou ritmo forte de corrida. Conforme o desgaste dos pneus começava a punir os adversários, Moreira ajustou a tocada para evitar erros e manter a escalada na tabela de tempos.

"Conforme a degradação dos pneus aumentava, tivemos que nos adaptar à situação, mas gerenciamos bem. As últimas três voltas foram exigentes, então me concentrei em ser suave nas curvas, gerenciar a moto e ter certeza de que daríamos o nosso melhor até o fim", completou.

Embora a Sprint distribua pontos apenas para os nove primeiros colocados — o que deixou o brasileiro a uma posição da zona de pontuação —, a performance da LCR rendeu um volume expressivo de dados de telemetria. O ritmo demonstrado no segundo terço da prova credencia Moreira a buscar um resultado superior na corrida principal deste domingo.

MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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