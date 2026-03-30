MotoGP: Moreira avalia 13º lugar no "exigente" GP do EUA

Diogo Moreira chegou em 13º na corrida de domingo (29) do GP das Américas da MotoGP. É a terceira vez em três GPs que o brasileiro da LCR Honda chega na mesma posição, continuando a pontuar na categoria rainha. Depois da prova em Austin, o piloto de 21 anos avaliou a performance em COTA.

Com os três 13º lugares, Moreira está em 16º na tabela do campeonato de pilotos de 2026, na frente de campeões como Joan Mir e Fabio Quartararo.

O brasileiro avaliou a performance nos EUA, lembrando da queda na sprint: "Depois de não ter conseguido avaliar bem como me senti na sprint devido ao abandono precoce, a corrida de hoje foi exigente, mas consegui terminar, lutar e somar pontos novamente".

Ele também elogiou o trabalho junto da equipe: "As últimas duas semanas foram ao mesmo tempo agradáveis e desafiadoras em alguns momentos, mas estamos fazendo um bom trabalho e evoluindo constantemente. Obrigado a todos!”

A MotoGP retorna agora no GP da Espanha, disputado no autódromo de Jeréz e que acontece entre os dias 24 e 26 de abril. O GP do Catar, que aconteceria no dia 12 de abril, foi adiado para o final do ano devido ao conflito no Oriente Médio.

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