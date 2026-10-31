MotoGP: Moreira avalia desempenho e comemora pontos na sprint da Malásia

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Brasileiro da LCR escalou o pelotão e terminou em oitavo na prova de sábado em Sepang

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
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Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Diogo Moreira teve uma corrida de destaque na sprint do GP da Malásia de MotoGP, largando de 14º e conseguindo escalar o pelotão até a oitava colocação, levando dois pontos da prova curta de Sepang. O brasileiro da LCR Honda avaliou o desempenho que o fez ganhar seis posições no sábado.

O editor recomenda:

"Muito bom, muito bom", começou o brasileiro, avaliando de forma positiva a sprint da Malásia. "Gostei desta corrida porque no final estava chovendo um pouco, então consegui forçar um pouco mais". 

"Cometi um erro na volta 2, acho, ou 3. Consegui salvar na curva 6, foi um susto grande. Mas depois disso, me recuperei e tentei encontrar o ritmo durante a prova".

"No final, comecei a ganhar um pouco mais [de velocidade] e consegui manter o mesmo ritmo. Estou muito feliz porque no final acho que fizemos uma boa corrida hoje".

Sobre a chuva que caiu apenas em parte do circuito, apontou que conseguiu mapear aonde conseguiria ou não forçar mais a moto.

"Estava chovendo apenas nos setores 3 e 4. Ali, quero dizer, a pista estava seca, então no final não estava escorregadia. De qualquer forma, consegui manter o ritmo". 

"Vi também que os pilotos da frente estavam mais lentos naquele setor, e por isso fui alcançando o grupo. Mas como me senti confortável, fui forçando, talvez não a 100%, mas estava forçando".

Questionado sobre as expectativas para a corrida principal, no domingo, Moreira apontou para os pneus como um dos grandes fatores da prova em Sepang.

"A corrida vai ser super longa. Vimos hoje com o pneu dianteiro que na volta 5 eu estava no limite, porque acho que aqueci demais o pneu dianteiro, então precisamos prestar atenção. Precisamos tentar ficar na pista com a moto amanhã, porque vai ser super longa. Então, sim, acho que podemos fazer uma boa corrida".

Colaboração de Rachit Thukral

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