Diogo Moreira chega em Sachsenring motivado, mesmo após um final de semana difícil na Holanda. O brasileiro da LCR Honda avaliou as expectativas para o GP da Alemanha, apontando que a pista da Saxônia é uma pista que ele particularmente gosta de correr, mas que o desafio com as motos de MotoGP será grande.

"Vamos ver, vai ser superdifícil encontrar as linhas de corrida aqui", começou Moreira, no dia de mídia do GP da Alemanha. "No final da pista, temos essas curvas longas. Então, ali no final, temos várias linhas possíveis".

O brasileiro da LCR também destacou a corrida na etapa de Sachsenring do ano passado da Moto2, em que teve uma boa performance até sofrer uma queda que prejudicou a prova do então piloto da Italtrans. "No ano passado, tive um fim de semana muito bom e a corrida também foi ótima até a queda".

"Mas gosto de pilotar nessa pista. Então deve dar tudo certo para a gente. Vamos ver. Vai ser interessante durante o fim de semana".

Diogo também analisou como será na curva 1 do circuito alemão, conhecida pela dificuldade: "Vai ser difícil entender, porque temos essa descida na parte final da frenagem. Então vai ser difícil entender como frear, como colocar a moto na curva. Mas, no fim das contas, é uma pista curta".

"Podemos dar muitas voltas para entender. Então, sim, vamos ver. Para mim, vai ser um fim de semana como sempre. Começa do zero, sessão por sessão, e estou animado para começar o fim de semana".

Moreira também foi questionado se a pista de Sachsenring será difícil de ultrapassar os rivais: "Acho que sim. Temos a curva 1 e a curva 12, depois da descida, para ultrapassar. Mas com certeza será uma corrida longa. 30 voltas é uma corrida longa".

Diogo Moreira, Team LCR Honda Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sobre o desempenho da moto da Honda, o brasileiro afirmou que a fabricante está evoluindo muito em 2026. Além disso, afirmou que uma das referências do desempenho com os protótipos da Honda é Marc Márquez.

"Acho que estamos melhorando bastante este ano. Estamos dando passos adiante, e vimos que, no passado, o Marc venceu [em Sachsenring] com a Honda. Mas ele é o Márquez, então não dá para comparar".

"Mas, no geral, aqui, com a Honda, podemos lutar. Conseguimos nos virar para sobreviver durante o fim de semana. Mas, sim, vamos ver".

"Vimos os dados hoje com a equipe. Então, é difícil reclamar. Ele estava pilotando de um jeito totalmente diferente. Mas, no fim das contas, vou tentar perceber alguma coisa durante o fim de semana e encontrar meu caminho. Acho que nesta pista podemos lutar por algo durante o fim de semana".

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