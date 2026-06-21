Diogo Moreira, apesar de ter feito uma boa largada e subido para a quarta colocação, terminou em 11º no GP da República Tcheca de MotoGP realizado no domingo (21). Após a corrida, o brasileiro da LCR Honda avaliou o desempenho em Brno, especialmente a escolha de pneus médios e o desempenho nas provas de domingo.

"Sim, no começo eu estava poupando um pouco os pneus", começou Moreira, avaliando a escolha dos compostos médios em Brno. "Mas quando quis acelerar, não tinha mais de onde tirar. Com o pneu médio eu sinto muita dificuldade".

"O estilo de pilotagem do [Joan] Mir é muito parecido com o meu. Nós ganhamos muito tempo freando a moto na entrada das curvas. E não conseguimos fazer isso bem com o pneu médio. Sofri muito hoje. Acho que ele fez uma boa corrida com o macio, fez um ótimo trabalho. Dentro da Honda, era uma boa opção".

Questionado sobre a razão dele e da equipe ter optado pelos pneus médios, o brasileiro disse que "não tinha tanta certeza", especialmente pela queda na sprint de sábado (20).

"Hoje era um dia para terminar a corrida, e eu achava importante cruzar a linha de chegada, já que ontem não corremos a sprint. Poderia ter corrido muito bem ou muito mal com o pneu macio também".

"Eu precisava terminar hoje e decidimos, junto com a equipe, colocar o médio. Não era uma opção ruim, a questão é que sinto muita dificuldade para parar a moto com ele".

Diogo apontou que o principal ponto para melhorias é o desempenho nas corridas principais. "Acho que nos falta ritmo aos domingos. Aos sábados, na sprint com o pneu macio, as coisas funcionam bem. Quando quero forçar o ritmo, a volta sai, e quando preciso poupar o pneu, também consigo".

"Precisamos entender o que está nos custando aos domingos. A partir de agora, se eu tiver que colocar o pneu macio no domingo, farei isso. E se tiver que sofrer no final da corrida, com certeza saberei gerenciar", concluiu.

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