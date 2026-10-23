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Brasileiro da LCR Honda garantiu uma vaga direta ao Q2 da classificação ao terminar em nono na segunda sessão do dia em Phillip Island

Andrei Gobbo
Andrei Gobbo
Publicado:
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Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Diogo Moreira revelou que teve dificuldades no primeiro treino do GP da Austrália de MotoGP, mas uma boa performance na segunda sessão de Phillip Island fez o brasileiro da LCR Honda passar direto ao Q2, ao terminar em nono no TL2.

O editor recomenda:

"Sim, esta manhã foi muito difícil", começou Moreira, depois do segundo treino na Austrália, apontando os problemas no TL1. "Eu disse para a equipe que a moto estava impossível de pilotar. Fizemos algumas alterações e ficou muito melhor nesta tarde".

Apesar da boa performance, o brasileiro da LCR afirmou que o sábado de classificação e corrida sprint será diferente pelas mudanças no clima da ilha australiana.

"De qualquer forma, amanhã será um dia diferente por causa das condições climáticas. No fim das contas, estou feliz por termos entrado [no top 10], ainda que estejamos um pouco distantes. Mas, de todo modo, precisamos continuar trabalhando neste fim de semana".

A incerteza com o tempo faz o brasileiro ter ficado satisfeito com a entrada direta no Q2, podendo focar no terceiro treino livre e nas condições de pista.

"Eu prefiro já garantir a vaga no Q2. Com certeza teremos o terceiro treino amanhã para entender melhor a moto e as condições da pista".

"Esta é uma pista muito difícil, o que eu já sabia, mas nesta manhã, logo nas primeiras voltas, fiquei impressionado. Fiquei impressionado porque a moto balançava muito e se movia bastante. De qualquer forma, amanhã será um dia proveitoso", concluiu Moreira.

Contribuição de Oriol Puigdemont

Sky: DIOGO deve ser CONFIRMADO na HRC em BREVE! Ordens da APRILIA pró-MARTÍN vs MARC? Austrália e +

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