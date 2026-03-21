MotoGP: Moreira celebra 10º lugar e ritmo para disputar contra Acosta na sprint
Brasileiro obteve seu melhor resultado na categoria até aqui, ficando próximo da zona de pontos da sprint
Diogo Moreira teve neste sábado sua melhor corrida na MotoGP até aqui. Largando de 14º na corrida sprint do GP do Brasil, o brasileiro fez uma boa saída, subiu para 10º e ali se manteve até o fim. E o piloto da LCR vê como ponto positivo, além do bom resultado, o fato de ter conseguido seguir o líder do campeonato Pedro Acosta, durante toda a prova.
Em coletiva após o fim da prova, Diogo celebrou o resultado, mas afirmou que ainda há um ponto que precisa melhorar para o futuro: garantir o top 10 no TL2, para se classificar direto para o Q2 no sábado.
"A gente tem que aprender a passar direto [para o Q2] já na sexta-feira, então acho que vai ser o objetivo para as próximas corridas. E porque, afinal das contas, ajuda muito nas primeiras voltas da corrida, a gente corre menos risco também".
"Então, para mim foi um dia muito positivo, a gente conseguiu entender muitas coisas durante a corrida e, afinal das contas, eu consegui fazer a prova inteira atrás do líder do campeonato [Acosta], então acho que, para mim, estou bem contente".
Moreira afirmou que sabia que teria condições de brigar com o pessoal da frente, mas um erro no fim da prova lhe custou, podendo ter chegado mais próximo de Acosta.
"Sim, era o objetivo. Eu sabia que eu podia estar ali com eles e faltando 4 ou 5 voltas eu comecei a andar mais rápido que eles e passei a chegar no grupo da frente, mas acabei errando na na última parte do circuito [no fim da prova] e fiquei um pouquinho. Mas estou bem contente, a equipe também está muito feliz com o resultado e com o trabalho que a gente está fazendo".
Questionado sobre ondulações no circuito após os dois primeiros dias de atividades, o brasileiro minimizou o problema, citando outros casos similares.
"Bom, está no traçado, acho que é normal. Foi a mesma coisa na Indonésia no primeiro ano, a moto tem muita potência, então é normal que o asfalto acabe saindo e acho que é bom para que a gente no futuro possa melhorar isso, acho que com certeza vai melhorar".
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