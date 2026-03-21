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MotoGP: Moreira celebra 10º lugar e ritmo para disputar contra Acosta na sprint

Brasileiro obteve seu melhor resultado na categoria até aqui, ficando próximo da zona de pontos da sprint

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira teve neste sábado sua melhor corrida na MotoGP até aqui. Largando de 14º na corrida sprint do GP do Brasil, o brasileiro fez uma boa saída, subiu para 10º e ali se manteve até o fim. E o piloto da LCR vê como ponto positivo, além do bom resultado, o fato de ter conseguido seguir o líder do campeonato Pedro Acosta, durante toda a prova.

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Em coletiva após o fim da prova, Diogo celebrou o resultado, mas afirmou que ainda há um ponto que precisa melhorar para o futuro: garantir o top 10 no TL2, para se classificar direto para o Q2 no sábado.

"A gente tem que aprender a passar direto [para o Q2] já na sexta-feira, então acho que vai ser o objetivo para as próximas corridas. E porque, afinal das contas, ajuda muito nas primeiras voltas da corrida, a gente corre menos risco também".

"Então, para mim foi um dia muito positivo, a gente conseguiu entender muitas coisas durante a corrida e, afinal das contas, eu consegui fazer a prova inteira atrás do líder do campeonato [Acosta], então acho que, para mim, estou bem contente".

Moreira afirmou que sabia que teria condições de brigar com o pessoal da frente, mas um erro no fim da prova lhe custou, podendo ter chegado mais próximo de Acosta.

"Sim, era o objetivo. Eu sabia que eu podia estar ali com eles e faltando 4 ou 5 voltas eu comecei a andar mais rápido que eles e passei a chegar no grupo da frente, mas acabei errando na na última parte do circuito [no fim da prova] e fiquei um pouquinho. Mas estou bem contente, a equipe também está muito feliz com o resultado e com o trabalho que a gente está fazendo".

Questionado sobre ondulações no circuito após os dois primeiros dias de atividades, o brasileiro minimizou o problema, citando outros casos similares.

"Bom, está no traçado, acho que é normal. Foi a mesma coisa na Indonésia no primeiro ano, a moto tem muita potência, então é normal que o asfalto acabe saindo e acho que é bom para que a gente no futuro possa melhorar isso, acho que com certeza vai melhorar".

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