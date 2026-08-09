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MotoGP GP da Grã-Bretanha

MotoGP: Moreira celebra 'objetivo cumprido' com top 10 em Silverstone

Brasileiro terminou ambas as provas do fim de semana na décima posição

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Diogo Moreira saiu feliz com sua performance no GP da Grã-Bretanha de MotoGP neste fim de semana. O brasileiro atingiu seu objetivo de terminar no top 10, o que conseguiu fazer em ambas as corridas da etapa de Silverstone.

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No sábado, Diogo chegou a figurar entre os pilotos que avançariam ao Q2 na classificação, mas acabou eliminado ainda no Q1, conseguindo a 14ª posição no grid. O brasileiro subiu em ambas as provas para a 10ª colocação mas, neste domingo, precisou se recuperar após cair para 17º na largada.

Fazendo o balanço do fim de semana, Moreira confirmou que conseguiu atingir seu objetivo para a etapa.

"Neste fim de semana, sofremos um pouco. A pista exigiu muito de nós, então tentamos aprender o máximo possível, evitar erros e fazer o melhor trabalho possível. Ontem eu disse que o top 10 era um objetivo, e cumprimos esse objetivo! O importante é que conquistamos mais alguns pontos e coletamos informações importantes".

Com o resultado do fim de semana, o brasileiro da LCR está em 15º no campeonato com 54 pontos, apenas 5 atrás de Fabio Quartararo. Entre os pilotos da Honda, Diogo é o segundo melhor colocado, perdendo apenas para Luca Marini, que está em décimo com 86 pontos. E na disputa pelo Rookie do Ano, possui uma larga vantagem para o único outro candidato, Toprak Razgatlioglu, que está em 21º com apenas 13 tentos.

MotoGP DE VOLTA! Martín, Bezzecchi e cia NO ALVO de Márquez e TRETA Viñales-KTM: Silverstone vem aí!

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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