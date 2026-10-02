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MotoGP: Moreira revela que chegou a sentir dor na mão durante treinos em Motegi

Brasileiro avançou diretamente ao Q2 da classificação ao terminar TL2 no top 10, mesmo

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Diogo Moreira teve uma sexta de altos e baixos durante os treinos livres para o GP do Japão de MotoGP. O brasileiro da LCR revelou que começou o dia sentindo dores na mão operada e terminou o TL2 com uma queda em baixa velocidade mas, olhando para o positivo, avançou diretamente ao Q2 da classificação.

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Na sessão inaugural em Motegi, Moreira terminou em 11º, mas conseguiu imprimir um ritmo melhor com sua Honda no TL2, ficando em nono lugar para avançar direto para a disputa da pole position da classificação, mas fechando com uma queda em baixa velocidade.

Em entrevista aos jornalistas após o fim das atividades, Moreira revelou que, durante o TL1, chegou a sentir dores na mão, que havia sido operada após o teste do Red Bull Ring para a remoção de um pino, mas que logo passou, permitindo com que ele tivesse uma boa sensação com a moto.

"Pude andar bem, me senti confortável com a moto. Nesta manhã, estava testando minha mão, e eu senti um pouco de dor. Mas, conforme fui fazendo voltas para entender, me senti bem melhor à tarde".

"[No TL2] Eu já não senti nenhuma dor desde a primeira volta, então foi bem melhor. No fim, estou super feliz e pude dar o melhor de mim no ataque de tempo, minha mão estava perfeita. Muito bom".

Questionado sobre o recapeamento do circuito de Motegi, Moreira elogiou o trabalho feito: "Eu não sei se há mais aderência ou não, mas a pista está menos ondulada. No fim, é um bom avanço para nós. Ainda há um pouco [de ondulações] na curva 6 mas nas curvas seguintes está tudo ok. Está bem melhor".

FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP BRASIL, Bulega campeão

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