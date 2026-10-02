MotoGP: Moreira revela que chegou a sentir dor na mão durante treinos em Motegi
Brasileiro avançou diretamente ao Q2 da classificação ao terminar TL2 no top 10, mesmo
Diogo Moreira, Team LCR Honda
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Diogo Moreira teve uma sexta de altos e baixos durante os treinos livres para o GP do Japão de MotoGP. O brasileiro da LCR revelou que começou o dia sentindo dores na mão operada e terminou o TL2 com uma queda em baixa velocidade mas, olhando para o positivo, avançou diretamente ao Q2 da classificação.
Na sessão inaugural em Motegi, Moreira terminou em 11º, mas conseguiu imprimir um ritmo melhor com sua Honda no TL2, ficando em nono lugar para avançar direto para a disputa da pole position da classificação, mas fechando com uma queda em baixa velocidade.
Em entrevista aos jornalistas após o fim das atividades, Moreira revelou que, durante o TL1, chegou a sentir dores na mão, que havia sido operada após o teste do Red Bull Ring para a remoção de um pino, mas que logo passou, permitindo com que ele tivesse uma boa sensação com a moto.
"Pude andar bem, me senti confortável com a moto. Nesta manhã, estava testando minha mão, e eu senti um pouco de dor. Mas, conforme fui fazendo voltas para entender, me senti bem melhor à tarde".
"[No TL2] Eu já não senti nenhuma dor desde a primeira volta, então foi bem melhor. No fim, estou super feliz e pude dar o melhor de mim no ataque de tempo, minha mão estava perfeita. Muito bom".
Questionado sobre o recapeamento do circuito de Motegi, Moreira elogiou o trabalho feito: "Eu não sei se há mais aderência ou não, mas a pista está menos ondulada. No fim, é um bom avanço para nós. Ainda há um pouco [de ondulações] na curva 6 mas nas curvas seguintes está tudo ok. Está bem melhor".
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