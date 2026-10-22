MotoGP - Moreira comenta promoção à HRC: "Sempre estive tranquilo"
Campeão da Moto2 de 2025 avaliou ascensão à equipe de fábrica da Honda para 2027 ao lado de Fabio Quartararo
Confirmado como piloto da equipe de fábrica da Honda para a temporada 2027 da MotoGP, Diogo Moreira foi uma das figuras centrais no dia de mídia do GP da Austrália, em Phillip Island. O piloto brasileiro, que dividirá os boxes da HRC com o campeão mundial Fabio Quartararo a partir do próximo ano, garantiu ter mantido a calma durante os meses de incerteza que antecederam o anúncio oficial da fabricante japonesa.
Na véspera do GP da Austrália, a HRC anunciou que Moreira será o companheiro de equipe de Fabio Quartararo a partir da próxima temporada. Moreira, atualmente na LCR Honda após seu primeiro ano na categoria rainha — que está se mostrando bastante satisfatório —, foi escolhido em detrimento de David Alonso, que subirá da Moto2 para ocupar justamente a vaga do #11 na equipe satélite, ao lado de Johann Zarco.
O campeão da Moto2 em 2025 compareceu diante da imprensa, entre a qual estava o Motorsport.com, para falar sobre a mudança, embora, a princípio, tenha querido minimizar a importância do fato, já que a mudança só ocorrerá no próximo dia 1º de dezembro, no teste de pós-temporada em Valência.
“O anúncio não muda nada, porque tenho que terminar o ano com a LCR, só serei piloto oficial no ano que vem”, começou Moreira, antes de detalhar o momento da decisão.
“Sempre fiquei tranquilo, porque os resultados vieram e meu trabalho estava feito. Depois, conversamos após a corrida no Japão e me comunicaram a decisão. Estou muito feliz e orgulhoso”.
Diogo Moreira, LCR Honda
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Moreira explicou, a respeito do cronograma adotado pela Honda, que foi o último a ficar sabendo: “Fomos os últimos a saber onde eu iria correr”.
E, quanto ao outro piloto com quem disputou a vaga, David Alonso, ele elogiou a chegada dele à LCR, comparando a situação do colombiano com a sua própria: “Acho que começar na MotoGP nesta equipe foi a decisão certa [para ele], e acredito que com David Alonso vai ser a mesma coisa”.
O brasileiro reconheceu depois que, por mais que venha a ser piloto da equipe oficial, a preparação, de qualquer forma, seria fundamental para uma temporada com mudanças tão importantes: “Para o ano que vem, mesmo que não estivesse na equipe oficial, preciso estar preparado já para as primeiras corridas”.
Por fim, Moreira se prepara para ser o melhor estreante do ano, já que disputava com Toprak Razgatlioglu, que ficou muito para trás e não vai mais correr em 2026 devido a uma lesão: “Já fui o estreante do ano na Moto3 e na Moto2, e agora serei na MotoGP”, concluiu.
Sky: DIOGO deve ser CONFIRMADO na HRC em BREVE! Ordens da APRILIA pró-MARTÍN vs MARC? Austrália e +
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