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Piloto da LCR Honda viverá a experiência de correr em casa pela primeira vez

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Publicado:
Diogo Moreira; MotoGP

Correr em casa não é uma oportunidade que todo piloto consegue experimentar ao longo da carreira, mas Diogo Moreira, em seu ano de estreia, experimentará. O brasileiro sentirá a energia de ser o 'herói local' neste fim de semana durante o GP do Brasil de MotoGP, em Goiânia. 

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Falando à imprensa em São Paulo, inclusive ao Motorsport.com Brasil, o piloto da LCR Honda surpreendeu ao alegar que não sente pressão por representar a bandeira do seu país, correndo em casa. 

"Não sinto pressão. É um sonho. Sou um dos poucos brasileiros na MotoGP e isso já é incrível. Trabalhei muito para chegar aqui e agora preciso aproveitar o momento e representar o Brasil", destacou. 

Em relação ao traçado de Goiânia, Moreira destacou que o asfalto será um dos pontos mais cruciais ao longo de todo o fim de semana. Por ser uma pista nova, a expectativa é que os tempos de volta diminuam com o passar dos dias e à medida em que os pilotos vão se adaptando. 

"No geral, precisamos evoluir em tudo, mas a parte mais difícil é a eletrônica. Na Moto2 não temos isso, então agora precisamos ser mais inteligentes coma moto durante a corrida. O asfalto é novo, precisamos entendê-lo, entender o circuito, que também mudou em uma curva. Então, o principal é se adaptar ao asfalto." 

Ao ser questionado sobre os heróis e referências no esporte, Diogo destacou Marc Márquez - que estava ao seu lado no momento - como uma das lendas da categoria nomes da categoria, ídolo e também amigo com quem passa tempo junto há cerca de nove anos. 

"Comecei no motocross por influência do meu pai, então ele foi meu primeiro herói. Depois, assisti ao filme do Ayrton Senna. Quando comecei a acompanhar a MotoGP, comecei a ver o Marc na TV. Desde então, ele é meu herói. Cheguei sábado e fomos a uma churrascaria. Treinamos juntos desde 2017, quando fui para Europa. Aprendi muito com ele e este é o ano mais importante da minha carreira. Quero aprender com o melhor piloto da categoria", finalizou. 

ESTÁ NA HORA: Tudo da MotoGP em Goiânia! EXCLUSIVA com DIOGO MOREIRA sobre GP do Brasil, MÁRQUEZ e +

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

 

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