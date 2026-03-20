MotoGP - Moreira destaca aprendizado durante GP da Tailândia e abordagem "sem pressão" para o ano de estreia

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Piloto brasileiro fez sua primeira corrida como titular em Buriram, no início deste mês

Guilherme Longo Olivia Nogueira
Publicado:
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Em seu ano de estreia na MotoGP, Diogo Moreira está aproveitando todas as oportunidades em seu caminho para aprender sobre a moto e sobre o funcionamento da categoria. Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, o brasileiro avaliou sua performance até aqui e comentou os próximos passos.

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"Estou contente. Acho que a gente conseguiu entender bastante a moto desse ano, fizemos 7 ou 8 dias de teste antes de começar, então acho que a gente fez um bom trabalho. Mas onde eu mais aprendi foi na corrida da Tailândia", falou. Moreira terminou a etapa em Buriram na 13ª colocação, garantindo pontos já em sua primeira corrida na MotoGP. 

"Ali é onde eu aprendi mais como funciona o fim de semana, como é uma corrida na MotoGP. A gente tem que continuar nessa mesma linha de trabalho, sem pressão, sem pensar em resultado. Acho que a gente tem que continuar trabalhando porque temos o ano inteiro para aprender", continuou. 

Aos 21 anos e em sua primeira temporada da principal categoria de motovelocidade no mundo, o piloto brasileiro defende que o ano será, principalmente, "de aprendizado", reconhecendo que os resultados ao longo do ano serão variáveis e não dependem apenas dele. 

"Vai ter corrida que a gente vai andar melhor, corrida que a gente vai andar pior. Vai depender muito da moto e da minha parte também. Tem circuito que a Honda funciona melhor, tem circuito que a Ducati funciona melhor, então vai ser um pouquinho assim", explicou.

Moreira ainda comentou sobre os preparativos para 2027, quando a MotoGP passará por uma mudança no regulamento técnico: "Esse ano a gente tem um dia de teste com a moto nova, do ano que vem, então vamos ter que entender bem essa moto nova também. Aí a gente vai começar a trabalhar bem para o futuro", finalizou. 

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