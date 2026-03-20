Apesar de uma queda no início do TL2, Diogo Moreira saiu contente com sua performance no primeiro dia de atividades do GP do Brasil de MotoGP, mas acredita que as condições adversas impediram que a real ordem de forças viesse à tona. Mesmo assim, ele prevê que domingo trará uma corrida "bem animada" para Goiânia.

O dia do Mundial foi muito afetado pela chuva, que caiu com força pela manhã, causando um atraso de quase uma hora em todas as sessões da sexta-feira. A precipitação ameaçou voltar durante o TL2 da Moto2, mas caiu com tudo mesmo durante a hora de treino da MotoGP. Com isso, os pilotos sequer voltaram à pista nos 30 minutos finais.

Diogo começou a sessão muito bem, mas uma queda logo após marcar sua primeira volta rápida comprometeu seu resultado. Em 15º, ele terá que disputar o Q1 da classificação no sábado, enquanto seu companheiro de equipe, Johann Zarco, foi o mais rápido do TL2.

Em coletiva após o fim das atividades, Moreira lamentou a queda, afirmando que teria potencial para colocar sua moto no top 10.

"Estou bem contente de ter voltado a correr aqui em Goiânia. Acho que está bem bonita a pista e bem legal de andar nela. Então, é uma pena que eu tenha tido essa queda. Acho que a gente poderia ter entrado direto para o Q2, mas está bom. Como eu falei antes, eu tenho que continuar aprendendo com essa nova moto. É a segunda corrida do ano ainda, então a gente tem muito o que aprender ainda".

Diogo ainda acredita que a condição de pista nem muito seca nem muito molhada impediu de vermos a real ordem de forças do fim de semana.

"Não é uma situação muito real. A gente viu que a pista estava muito lenta ainda, tinha muitas curvas com água. Então, a gente viu que, sim, a Honda está num bom momento agora, mas não é muito real esse resultado de hoje. Vamos ver como é que vai ser o dia de amanhã. Acho que a gente pode continuar aprendendo e brigando pela, eu diria, de entrar para o Q2".

Quando questionado pelo Motorsport.com qual condição preferia para o restante do fim de semana, Moreira diz preferir a pista seca por causa de sua falta de experiência.

"No seco eu poderia andar melhor. Porque a gente só fez um dia de teste na chuva em Sepang, então não tenho muita experiência na chuva. Mas, se chover ou não, vai ser igual para todo mundo, então a gente tem que aprender com a situação".

Independente de qual condição se desenrolar para o restante do fim de semana, Moreira acredita que Goiânia tem condições de entregar uma boa prova no domingo.

"Acho que vai ser uma corrida bem animada. A gente viu que hoje não deu para a gente fazer um ritmo de corrida, entender o pneu para a prova. Então vai ser uma corrida de sorte, eu diria assim. Vamos ver se amanhã conseguimos, mas a gente vimos que o asfalto é muito bom, a pista na chuva e no seco é muito boa".

No final, mesmo com poucas informações de sua moto, o brasileiro vai aproveitar os dados coletados de seu companheiro de equipe.

"Eu já conversei com ele [Zarco], acho que afinal das contas ele conseguiu fazer a volta no melhor momento. Eu acabei caindo bem no momento que todo mundo melhorou o tempo e eu estava ainda voltando para o box. Então foi uma questão de má sorte, azar, como você queira chamar. Mas está bom, acho que estou contente com o dia de hoje".

JÁ É GP BRASIL! Pódio Cast traz TUDO: Papo com MÁRQUEZ e Diogo, Quartararo RESENHA, Zarco, MARTÍN e+

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