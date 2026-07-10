MotoGP: Moreira e Morbidelli são punidos em três posições para o GP da Alemanha
Pilotos da LCR e da VR46 foram punidos por andaram lento na linha, atrapalhando outros durante os treinos de sexta
O GP da Alemanha de MotoGP deste fim de semana traz um desafio extra para Diogo Moreira. O brasileiro, assim como Franco Morbidelli, foi punido em três posições para a corrida do domingo por atrapalhar outro piloto durante os treinos livres da sexta-feira.
O brasileiro, que faz seu ano de estreia na categoria, foi punido por atrapalhar a volta rápida de outro piloto da Honda, Luca Marini, com o agravante de ter feito isso durante os 20 minutos finais do segundo treino livre, que determina os grupos da classificação do sábado.
Como essa foi sua primeira infração do tipo, a penalidade acabou sendo de três posições para o grid do domingo, sem impactar sua sprint do sábado. Em Assen, ele havia recebido uma advertência, por ter sido sua primeira obstrução do ano.
A punição vem para somar a uma sexta-feira já difícil para Moreira, terminando o segundo treino livre em 17º, a menos de um segundo do melhor tempo do dia, de Marc Márquez.
Já Morbidelli repete o que havia passado em Assen. O piloto da VR46 foi punido por atrapalhar Acosta durante uma volta rápida na curva 7. Mas, em entrevista aos jornalistas após o TL2, o ítalo-brasileiro criticou a decisão.
“Faltavam 39 minutos para o fim. Eu tinha acabado de sair dos boxes e estava dando tudo de mim. Infelizmente, meu 100% significava ir mais devagar que o Pedro, mas vocês sabem muito bem que ele é incrivelmente rápido. Por algum motivo, acabei atrapalhando-o, mas posso garantir que estava dando 100% e ele simplesmente era mais rápido do que eu”.
“Acho que a penalidade por obstrução ocorre quando você está indo muito devagar, como aconteceu comigo em Assen. Lá cometi um erro, a culpa foi minha, mas desta vez eu estava a todo vapor”.
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