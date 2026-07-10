Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

MotoGP: Moreira e Morbidelli são punidos em três posições para o GP da Alemanha

MotoGP
GP da Alemanha
MotoGP: Moreira e Morbidelli são punidos em três posições para o GP da Alemanha

FIA certifica empresas em programa global de segurança viária durante 6 Horas de São Paulo

Geral
FIA certifica empresas em programa global de segurança viária durante 6 Horas de São Paulo

MotoGP: Rio de Janeiro surge como principal candidato para sediar lançamento da temporada 2027; saiba detalhes

MotoGP
MotoGP: Rio de Janeiro surge como principal candidato para sediar lançamento da temporada 2027; saiba detalhes

Porsche Cup: Matheus Comparatto recebe Felipe Baptista para etapa endurance do Algarve

Porsche Cup
Portugal - Endurance
Porsche Cup: Matheus Comparatto recebe Felipe Baptista para etapa endurance do Algarve

WEC: Aston Martin lidera TL1 das 6 Horas de São Paulo; Derani é nono

WEC
Interlagos
WEC: Aston Martin lidera TL1 das 6 Horas de São Paulo; Derani é nono

F1: Jos Verstappen e empresário de Max se reúnem com Marko em meio a rumores de ida para a McLaren

Fórmula 1
GP da Grã-Bretanha
F1: Jos Verstappen e empresário de Max se reúnem com Marko em meio a rumores de ida para a McLaren

Norris critica novo regulamento: "A Fórmula 1 não deveria ser assim"

Fórmula 1
Norris critica novo regulamento: "A Fórmula 1 não deveria ser assim"

MotoGP: Márquez 'dá troco' em Fernández e lidera TL2 na Alemanha; Moreira é 17º

MotoGP
GP da Alemanha
MotoGP: Márquez 'dá troco' em Fernández e lidera TL2 na Alemanha; Moreira é 17º
Últimas notícias
MotoGP GP da Alemanha

MotoGP: Moreira e Morbidelli são punidos em três posições para o GP da Alemanha

Pilotos da LCR e da VR46 foram punidos por andaram lento na linha, atrapalhando outros durante os treinos de sexta

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Editado:
Diogo Moreira, Team LCR Honda

O GP da Alemanha de MotoGP deste fim de semana traz um desafio extra para Diogo Moreira. O brasileiro, assim como Franco Morbidelli, foi punido em três posições para a corrida do domingo por atrapalhar outro piloto durante os treinos livres da sexta-feira.

Leia também:

O brasileiro, que faz seu ano de estreia na categoria, foi punido por atrapalhar a volta rápida de outro piloto da Honda, Luca Marini, com o agravante de ter feito isso durante os 20 minutos finais do segundo treino livre, que determina os grupos da classificação do sábado.

Como essa foi sua primeira infração do tipo, a penalidade acabou sendo de três posições para o grid do domingo, sem impactar sua sprint do sábado. Em Assen, ele havia recebido uma advertência, por ter sido sua primeira obstrução do ano.

A punição vem para somar a uma sexta-feira já difícil para Moreira, terminando o segundo treino livre em 17º, a menos de um segundo do melhor tempo do dia, de Marc Márquez.

Já Morbidelli repete o que havia passado em Assen. O piloto da VR46 foi punido por atrapalhar Acosta durante uma volta rápida na curva 7. Mas, em entrevista aos jornalistas após o TL2, o ítalo-brasileiro criticou a decisão.

“Faltavam 39 minutos para o fim. Eu tinha acabado de sair dos boxes e estava dando tudo de mim. Infelizmente, meu 100% significava ir mais devagar que o Pedro, mas vocês sabem muito bem que ele é incrivelmente rápido. Por algum motivo, acabei atrapalhando-o, mas posso garantir que estava dando 100% e ele simplesmente era mais rápido do que eu”.

“Acho que a penalidade por obstrução ocorre quando você está indo muito devagar, como aconteceu comigo em Assen. Lá cometi um erro, a culpa foi minha, mas desta vez eu estava a todo vapor”.

ÁLEX e DIGGIA na KTM, Mir na Gresini e... DIOGO na HRC? Tudo do mercado! MARC x Aprilia na Alemanha?

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: Rio de Janeiro surge como principal candidato para sediar lançamento da temporada 2027; saiba detalhes

Principais comentários
Mais de
Matteo Nugnes

MotoGP determina limite de motos por marca no grid a partir de 2028

MotoGP
MotoGP
MotoGP determina limite de motos por marca no grid a partir de 2028

MotoGP: Aprilia diz que agressão de Bezzecchi é "intolerável", mas explica pedido de recurso à suspensão

MotoGP
MotoGP
GP da República Tcheca
MotoGP: Aprilia diz que agressão de Bezzecchi é "intolerável", mas explica pedido de recurso à suspensão

MotoGP - "O mundo inteiro viu": fiscal ficou "em choque" com agressão de Bezzecchi, mas agradece desculpas

MotoGP
MotoGP
GP da República Tcheca
MotoGP - "O mundo inteiro viu": fiscal ficou "em choque" com agressão de Bezzecchi, mas agradece desculpas
Mais de
Franco Morbidelli

MotoGP: "Rossi está, ao lado de Jordan e Messi, entre os três melhores da história", crava Morbidelli

MotoGP
MotoGP
GP da Catalunha
MotoGP: "Rossi está, ao lado de Jordan e Messi, entre os três melhores da história", crava Morbidelli

MotoGP: Álex Márquez lidera TL1 do GP da Catalunha, com quedas de Martín e Acosta; Moreira é o 11º mais rápido

MotoGP
MotoGP
GP da França
MotoGP: Álex Márquez lidera TL1 do GP da Catalunha, com quedas de Martín e Acosta; Moreira é o 11º mais rápido

Rossi volta às pistas de MotoGP em teste na Indonésia

MotoGP
MotoGP
Rossi volta às pistas de MotoGP em teste na Indonésia
Mais de
Red Bull KTM Factory Racing

Recuperado de cirurgia, Acosta recebe 'ok médico' da MotoGP para correr no GP da Alemanha

MotoGP
MotoGP
GP da Alemanha
Recuperado de cirurgia, Acosta recebe 'ok médico' da MotoGP para correr no GP da Alemanha

MotoGP – Viñales: "KTM me enviou um contrato, assinei e eles cancelaram"

MotoGP
MotoGP
GP da Alemanha
MotoGP – Viñales: "KTM me enviou um contrato, assinei e eles cancelaram"

Acosta viaja para GP da Alemanha em busca do 'ok médico' da MotoGP

MotoGP
MotoGP
GP da Alemanha
Acosta viaja para GP da Alemanha em busca do 'ok médico' da MotoGP

Últimas notícias

MotoGP: Moreira e Morbidelli são punidos em três posições para o GP da Alemanha

MotoGP
GP da Alemanha
MotoGP: Moreira e Morbidelli são punidos em três posições para o GP da Alemanha

FIA certifica empresas em programa global de segurança viária durante 6 Horas de São Paulo

Geral
FIA certifica empresas em programa global de segurança viária durante 6 Horas de São Paulo

MotoGP: Rio de Janeiro surge como principal candidato para sediar lançamento da temporada 2027; saiba detalhes

MotoGP
MotoGP: Rio de Janeiro surge como principal candidato para sediar lançamento da temporada 2027; saiba detalhes

Porsche Cup: Matheus Comparatto recebe Felipe Baptista para etapa endurance do Algarve

Porsche Cup
Portugal - Endurance
Porsche Cup: Matheus Comparatto recebe Felipe Baptista para etapa endurance do Algarve