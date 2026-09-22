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MotoGP: Moreira é o mais rápido no teste Pirelli com Honda de 2027

O Red Bull Ring recebeu o último teste com as motos 850cc antes da sessão oficial em Valência no fim do ano

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Editado:
Diogo Moreira, Team LCR Honda

A MotoGP se prepara para a chegada das novas motos 850cc e os pneus Pirelli na temporada 2027 e, na última segunda-feira (21), o Red Bull Ring recebeu o último teste da nova geração. E a sessão terminou com liderança de Diogo Moreira.

Leia também:

A Pirelli assume no próximo ano o fornecimento exclusivo de pneus da categoria no lugar da Michelin e, para estar pronta para a tão aguardada sessão de testes em Valência, a MotoGP seguiu no Red Bull Ring por mais um dia.

Nesta ocasião, os diferentes fabricantes reuniram um total de 18 pilotos. Pela Honda, estavam os pilotos da LCR Honda Diogo Moreira, Johann Zarco e o piloto de testes Takaaki Nakagami; pela Ducati, entraram na pista Marc Márquez, Fermín Aldeguer e Franco Morbidelli; pela Yamaha, rodaram Toprak Razgatlioglu, Jack Miller, o piloto de testes Augusto Fernández e o piloto da Moto2 Izan Guevara, que na próxima temporada fará sua estreia pela Pramac; a Aprilia foi representada por Marco Bezzecchi, Raúl Fernández e o piloto de testes Lorenzo Savadori; já a equipe KTM foi formada por Pedro Acosta, Brad Binder, o piloto da Moto2 Senna Agius, que no próximo ano fará sua estreia pela Tech 3, e Maverick Viñales, que saiu para guiar com a moto atual para verificar a resistência do ombro esquerdo lesionado, com a intenção de retornar no GP do Japão no primeiro fim de semana de outubro.

Moreira, o mais rápido

Embora a tabela oficial de tempos do teste ainda não tenha sido divulgada, o Motorsport.com apurou que Moreira, com a nova Honda RC214V, utilizando um pneu traseiro macio, teve a melhor marca do dia: 01min28s4, 1s5 mais rápido que sua melhor volta na corrida de domingo (01min30s067 na volta 3) e um segundo mais rápido que a melhor volta da corrida, feita por Acosta (01min29s533 na volta 4).

Acosta foi o segundo mais rápido no teste ao comando da nova RC16 da KTM, com 01min28s8 e também com o composto macio da Pirelli. Outra Honda, a de Zarco, também na versão RC214V e com pneu macio, registrou o terceiro melhor tempo, já em 01min29s0.

A apenas um décimo ficou a Aprilia de Bezzecchi, com o italiano utilizando o composto duro do catálogo de pneus à disposição.

Dos 18 pilotos que entraram na pista, 13 foram com o novo protótipo 850cc, sem dispositivos de altura e com aerodinâmica reduzida; enquanto os demais, cinco pilotos, rodaram com as motos atuais de 1.000cc com aerodinâmica reduzida, sem dispositivos e adaptadas aos pneus Pirelli, sendo Viñales o mais rápido com essa combinação na KTM, ao registrar 01min29s2 Os novatos Agius e Guevara também rodaram com as KTM e Yamaha de 1.000 cc adaptadas.

Os próximos testes privados da MotoGP com os pneus Pirelli, reservados aos testadores, serão nos dias 7 e 8 de outubro em Jerez, com Aprilia, Ducati, KTM e Yamaha; e nos dias 14 e 15 de outubro em Sepang, onde a Honda estará com seu piloto de testes, Alex Espargaró, já recuperado para o desenvolvimento da RC214V.

O próximo compromisso dos pilotos titulares com a Pirelli será no dia 1º de dezembro, em Valência, onde Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, Jorge Martín, Ai Ogura, Alex Márquez, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio e os novatos David Alonso e Daniel Holgado poderão testar, pela primeira vez, os novos compostos da Pirelli para a MotoGP 2027.

Veja os tempos do teste da MotoGP na Áustria:

Piloto

Equipe

Moto

Tempo

Pneu

Diogo Moreira

LCR-Honda

Honda RC214V

1,28,4

Macio

Pedro Acosta

KTM

RC 16 850 cc

1,28,8

Suave

Johann Zarco

LCR-Honda

Honda RC214V

1,29,0

Macio

Marco Bezzecchi

Aprilia

RS GP 850 cc

1.29.1

Duro

Maverick Viñales

Tech3

RC 16 1000 cc

1,29,2

-

Fermín Aldeguer

Gresini

DesmosediciGP 850 cc

1.29.3

-

Franco Morbidelli

VR46

DesmosediciGP 850 cc

1,29,5

-

Takaaki Nakagami

HRC

Honda RC213V

1,29,5

-

Raúl Fernández

Trackhouse

RS GP 850 cc

1,29,5

-

Marc Márquez

Ducati

DesmosediciGP 850 cc

1,29,6

-

Senna Agius

KTM

RC 16 1.000 cc

1.29.7

-

Brad Binder

KTM

RC 16 1.000 cc

1,29,9

-

Pol Espargaró

KTM

RC 16 850 cc

1,29,9

-

Toprak Razgatlioglu

Pramac

M1 850 cc

1,30,1

-

Jack Miller

Pramac

M1 850 cc

1.30.4

-

Izan Guevara

Yamaha

M1 1.000 cc

1,30,7

-

Augusto Fernández

Yamaha

M1 850 cc

1,31,2

-

Lorenzo Savadori

Aprilia

RS GP 850 cc

1,31,5

-

FUTURO CAMPEÃO? Potencial de ACOSTA, Martín x Márquez pós-GP e... DIOGO no time de FÁBRICA? Granado

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