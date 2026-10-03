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Piloto da LCR largou em nono para terminar em segundo na corrida curta deste sábado em Motegi

Guilherme Longo Oriol Puidgemont
Editado:
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team, Diogo Moreira, Team LCR Honda

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Marc Marquez, Ducati Team, Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Márquez rasgou elogios a Diogo Moreira após o brasileiro conquistar seu primeiro pódio na MotoGP, e brincou que fica mais feliz ainda pelo fato disso ter lhe rendido mais pontos na briga contra Jorge Martín pelo Mundial.

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Na corrida sprint deste sábado em Motegi, Moreira largou em nono e brilhou. Além de se beneficiar do acidente triplo na curva 3 entre Álex Márquez, Fabio di Giannantonio e Pedro Acosta, também protagonizou belas manobras em cima de Ai Ogura e Marco Bezzecchi.

E em uma luta intensa na última volta contra Jorge Martín e Enea Bastianini, Moreira foi o único a não colocar sua moto na parte verde da pista. Resultado: o quarto lugar na pista virou um P2 graças às punições aos rivais, dando ao brasileiro seu primeiro pódio na MotoGP, em uma corrida vencida por Márquez.

E o heptacampeão da MotoGP, em entrevista aos jornalistas após o fim das atividades em Motegi, não somente rasgou elogios a Moreira como também o agradeceu por jogar Martín uma posição abaixo no resultado final.

"Diogo é um dos pilotos mais talentosos que já vi, pilotando qualquer tipo de moto. Estou muito feliz por ele, e estou feliz que seu primeiro pódio tenha sido comigo ao lado. E mais feliz ainda que ele tenha terminado em segundo, entre mim e Martín".

Com o resultado deste sábado, Márquez cortou cinco dos 12 pontos que Martín tinha de vantagem no início do fim de semana (em vez dos três que tiraria sem a punição ao rival). O piloto da Aprilia tem agora 313 pontos contra 306 do atual campeão. No domingo, os dois partem novamente lado a lado, com o campeão de 2024 na pole position.

FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP BRASIL, Bulega campeão

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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