Marc Márquez rasgou elogios a Diogo Moreira após o brasileiro conquistar seu primeiro pódio na MotoGP, e brincou que fica mais feliz ainda pelo fato disso ter lhe rendido mais pontos na briga contra Jorge Martín pelo Mundial.

Na corrida sprint deste sábado em Motegi, Moreira largou em nono e brilhou. Além de se beneficiar do acidente triplo na curva 3 entre Álex Márquez, Fabio di Giannantonio e Pedro Acosta, também protagonizou belas manobras em cima de Ai Ogura e Marco Bezzecchi.

E em uma luta intensa na última volta contra Jorge Martín e Enea Bastianini, Moreira foi o único a não colocar sua moto na parte verde da pista. Resultado: o quarto lugar na pista virou um P2 graças às punições aos rivais, dando ao brasileiro seu primeiro pódio na MotoGP, em uma corrida vencida por Márquez.

E o heptacampeão da MotoGP, em entrevista aos jornalistas após o fim das atividades em Motegi, não somente rasgou elogios a Moreira como também o agradeceu por jogar Martín uma posição abaixo no resultado final.

"Diogo é um dos pilotos mais talentosos que já vi, pilotando qualquer tipo de moto. Estou muito feliz por ele, e estou feliz que seu primeiro pódio tenha sido comigo ao lado. E mais feliz ainda que ele tenha terminado em segundo, entre mim e Martín".

Com o resultado deste sábado, Márquez cortou cinco dos 12 pontos que Martín tinha de vantagem no início do fim de semana (em vez dos três que tiraria sem a punição ao rival). O piloto da Aprilia tem agora 313 pontos contra 306 do atual campeão. No domingo, os dois partem novamente lado a lado, com o campeão de 2024 na pole position.

FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP BRASIL, Bulega campeão

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