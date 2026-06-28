Diogo Moreira teve um domingo difícil em Assen. Largando de 14º para o GP da Holanda de MotoGP, o brasileiro sofreu um toque de Franco Morbidelli logo na primeira curva, que comprometeu sua performance durante toda a prova. Mesmo assim, o piloto da LCR conseguiu se colocar na zona de pontos.

Em uma cena não exibida na transmissão internacional, Diogo sofreu um toque de Morbidelli no caos da largada, que danificou sua moto e comprometeu sua performance. O brasileiro caiu para 22º e, aos poucos, foi se recuperando. Ele chegou a estar em 11º, mas acabou em 14º.

Falando com a imprensa após a corrida, Moreira lamentou o incidente, mas celebra que, pelo menos "terminou a prova".

"Pelo menos eu terminei a corrida. Não pude fazer nada. Porque eu larguei normal, mas Morbidelli me mandou para fora da pista na primeira curva. Ele me tocou, me tirou para fora e acabei me envolvendo com outro piloto".

"Nisso quebrou uma asa da minha moto, a principal, a maior, do lado esquerdo. O dispositivo de altura também foi danificado. Fiquei a corrida toda sem poder baixar a moto".

"Eu torci por uma bandeira vermelha mas, quando vi que estava no top 15, disse pra mim mesmo que terminaria a corrida. Mas foi impossível correr assim. Como a așa esquerda estava estragada, a moto não fazia curva direito. Quando eu colocava a moto em quinta ou sexta, já começava a se perder e eu não tinha nada para fazer".

PAPELÃO de BEZZECCHI abre CAMINHO para TÍTULO de MÁRQUEZ? Diogo FORA dos TESTES da 850cc, CROSS e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!