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Brasileiro largou em 14º e caiu para o fundo do pelotão após a primeira curva por causa do incidente

Guilherme Longo Germán Garcia Casanova
Editado:
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Diogo Moreira teve um domingo difícil em Assen. Largando de 14º para o GP da Holanda de MotoGP, o brasileiro sofreu um toque de Franco Morbidelli logo na primeira curva, que comprometeu sua performance durante toda a prova. Mesmo assim, o piloto da LCR conseguiu se colocar na zona de pontos.

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Em uma cena não exibida na transmissão internacional, Diogo sofreu um toque de Morbidelli no caos da largada, que danificou sua moto e comprometeu sua performance. O brasileiro caiu para 22º e, aos poucos, foi se recuperando. Ele chegou a estar em 11º, mas acabou em 14º.

Falando com a imprensa após a corrida, Moreira lamentou o incidente, mas celebra que, pelo menos "terminou a prova".

"Pelo menos eu terminei a corrida. Não pude fazer nada. Porque eu larguei normal, mas Morbidelli me mandou para fora da pista na primeira curva. Ele me tocou, me tirou para fora e acabei me envolvendo com outro piloto".

"Nisso quebrou uma asa da minha moto, a principal, a maior, do lado esquerdo. O dispositivo de altura também foi danificado. Fiquei a corrida toda sem poder baixar a moto".

"Eu torci por uma bandeira vermelha mas, quando vi que estava no top 15, disse pra mim mesmo que terminaria a corrida. Mas foi impossível correr assim. Como a așa esquerda estava estragada, a moto não fazia curva direito. Quando eu colocava a moto em quinta ou sexta, já começava a se perder e eu não tinha nada para fazer".

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