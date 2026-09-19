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MotoGP: Moreira explica erro que resultou em punição na sprint da Áustria

Brasileiro da LCR Honda terminou em 16º na prova de sábado no Red Bull Ring

Andrei Gobbo Gerald Dirnbeck
Publicado:
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Diogo Moreira teve um sábado difícil no GP da Áustria de MotoGP: depois de ficar com a 16ª colocação na classificação, chegou a ser punido com dupla volta longa por uma queima de largada na corrida sprint. O brasileiro da LCR Honda explicou o que aconteceu e elogiou o trabalho da equipe entre as sessões.

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Questionado se ele reagiu à queima de largada de Raúl Fernandéz, da Trackhouse e que também foi penalizado, Moreira negou: "Para mim a luz vermelha demorou demais para apagar. No final, fiquei esperando tanto que acabei cometendo um erro. Já pedi desculpas à equipe, pois foi um erro grande. De qualquer forma, é assim mesmo; temos mais uma corrida amanhã para compensar".

O brasileiro elogiou o trabalho da equipe para melhorar a moto até a sprint e afirmou que tinha chances de brigar por melhores resultados.

"Estou feliz porque, no fim, fizemos algumas mudanças na moto para a corrida e ela melhorou. O ritmo foi superior e me senti confortável. Dá para dizer que daria para brigar com o Diggia [Fabio Di Giannantonio] e com o Luca [Marini], mas infelizmente cometemos um erro hoje".

Moreira também explicou que apenas moveu a moto e não tentou largar antecipadamente: "Eu só mexi [a moto] um pouco antes da hora. As regras são as regras, então não há o que reclamar".

"Para mim, em quase todas as corridas [a largada] dura cerca de quatro segundos. Hoje, na minha cabeça, eu já tinha contado quatro segundos e pensei 'agora!', mas já estava em cinco segundos e a luz continuava acesa. No fim das contas, precisamos analisar melhor depois".

Diogo também explicou o que o mais afetou no sábado no Red Bull Ring: "O problema na classificação foi para fazer a curva, especialmente no setor 3, curvas 6 e 7. Nas frenagens eu conseguia frear forte, mas perdia muito tempo nesse setor 3. Para a corrida melhorou: a freada deu uma piorada leve, mas a entrada de curva ficou muito superior, o que facilitou para manter um bom ritmo de corrida".

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