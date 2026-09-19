MotoGP: Moreira explica erro que resultou em punição na sprint da Áustria
Brasileiro da LCR Honda terminou em 16º na prova de sábado no Red Bull Ring
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Diogo Moreira teve um sábado difícil no GP da Áustria de MotoGP: depois de ficar com a 16ª colocação na classificação, chegou a ser punido com dupla volta longa por uma queima de largada na corrida sprint. O brasileiro da LCR Honda explicou o que aconteceu e elogiou o trabalho da equipe entre as sessões.
Questionado se ele reagiu à queima de largada de Raúl Fernandéz, da Trackhouse e que também foi penalizado, Moreira negou: "Para mim a luz vermelha demorou demais para apagar. No final, fiquei esperando tanto que acabei cometendo um erro. Já pedi desculpas à equipe, pois foi um erro grande. De qualquer forma, é assim mesmo; temos mais uma corrida amanhã para compensar".
O brasileiro elogiou o trabalho da equipe para melhorar a moto até a sprint e afirmou que tinha chances de brigar por melhores resultados.
"Estou feliz porque, no fim, fizemos algumas mudanças na moto para a corrida e ela melhorou. O ritmo foi superior e me senti confortável. Dá para dizer que daria para brigar com o Diggia [Fabio Di Giannantonio] e com o Luca [Marini], mas infelizmente cometemos um erro hoje".
Moreira também explicou que apenas moveu a moto e não tentou largar antecipadamente: "Eu só mexi [a moto] um pouco antes da hora. As regras são as regras, então não há o que reclamar".
"Para mim, em quase todas as corridas [a largada] dura cerca de quatro segundos. Hoje, na minha cabeça, eu já tinha contado quatro segundos e pensei 'agora!', mas já estava em cinco segundos e a luz continuava acesa. No fim das contas, precisamos analisar melhor depois".
Diogo também explicou o que o mais afetou no sábado no Red Bull Ring: "O problema na classificação foi para fazer a curva, especialmente no setor 3, curvas 6 e 7. Nas frenagens eu conseguia frear forte, mas perdia muito tempo nesse setor 3. Para a corrida melhorou: a freada deu uma piorada leve, mas a entrada de curva ficou muito superior, o que facilitou para manter um bom ritmo de corrida".
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