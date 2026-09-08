MotoGP - Moreira ganha apoio de Crutchlow para vaga na Honda em 2027: “Decisão óbvia”
Piloto coloca brasileiro à frente de David Alonso na disputa pela vaga ao lado de Fabio Quartararo na HRC
Diogo Moreira, Team LCR Honda
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Diogo Moreira ganhou um defensor de peso na disputa por uma vaga na equipe oficial da Honda na MotoGP em 2027. Cal Crutchlow afirmou que a fabricante deveria escolher o piloto de 22 anos para formar dupla com Fabio Quartararo na próxima temporada.
Para o britânico, que atualmente atua como substituto de Johann Zarco na LCR, a escolha entre Moreira e David Alonso não deveria gerar dúvidas.
“Ele merece estar lá antes do David Alonso, na minha opinião. Ele já teve um ano [na MotoGP]. Está regularmente à frente dos outros pilotos da Honda, ou muito próximo deles, em seu primeiro ano como novato”, disse Crutchlow durante a transmissão oficial da MotoGP no GP de Aragão.
“Então, na minha opinião, é uma decisão absolutamente óbvia.”
Moreira x Alonso
Moreira e Alonso têm contratos com a Honda para 2027, mas a fabricante ainda não definiu qual dos dois ocupará a segunda vaga da HRC ao lado de Quartararo. O outro deve integrar a LCR, ao lado de Zarco.
O brasileiro chegou à MotoGP neste ano após conquistar o título da Moto2 em 2025 e vem fazendo uma temporada de estreia consistente. Além dos resultados, Moreira tem chamado a atenção pela evolução ao longo do campeonato e pela capacidade de se adaptar à Honda RC213V.
Crutchlow, que dividiu a garagem da LCR com Moreira durante seis etapas, destacou justamente a maturidade apresentada pelo brasileiro.
“Todo mundo reconhece um bom talento quando vê. Mas existe uma diferença entre talento e ter uma boa cabeça, e ele tem os dois”, afirmou.
“Ele é um ótimo garoto. Dê a ele três anos e, na minha opinião, ele será capaz de ser campeão mundial de MotoGP.”
Diogo Moreira, Team LCR Honda
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
A avaliação ganha peso pelo fato de Crutchlow ter acompanhado Moreira de perto durante a temporada. O britânico também destacou a capacidade do brasileiro de administrar as corridas, lutar por posições e identificar quando uma dificuldade está relacionada à moto ou ao próprio desempenho.
“Ele nunca reclama. Sabe se o problema é com ele ou com a moto. É muito inteligente”, disse.
“Ele não é mais um passageiro da moto”
Outro ponto destacado por Crutchlow foi a evolução de Moreira no gerenciamento dos pneus.
Na visão do ex-piloto, o brasileiro tinha mais dificuldades para compreender o comportamento dos pneus no início da temporada, mas passou a apresentar um ritmo de corrida mais consistente conforme ganhou experiência na categoria.
“Agora ele entende muito mais os pneus e como administrá-los. Você vê que o ritmo de corrida dele é muito mais consistente. Ele deixou de ser um passageiro da moto e passou a controlá-la muito mais”, explicou.
Crutchlow também chamou a atenção para a técnica de frenagem utilizada pelo brasileiro, que, segundo ele, guarda semelhanças com a forma como Marc Márquez pilotava.
“Ele é muito forte nos freios. Tem algum tipo de truque, mas não posso contar. Eu tentei e nunca consegui fazer”, brincou.
Segundo o britânico, Moreira utiliza uma abordagem semelhante à de Márquez, com quem o brasileiro treina regularmente.
Diogo Moreira, Team LCR Honda
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Honda ainda não decidiu
Apesar do forte apoio de Crutchlow, a Honda ainda não confirmou quem será o companheiro de Quartararo em 2027. Moreira busca a promoção à equipe oficial depois de estrear na MotoGP pela LCR, enquanto Alonso se prepara para subir da Moto2 para a categoria principal.
Independentemente da decisão, Crutchlow acredita que Moreira já demonstrou estar pronto para dar o próximo passo.
“Para um novato fazer o que está fazendo, em uma moto que também está evoluindo, é impressionante”, avaliou.
Para o britânico, portanto, a experiência acumulada por Moreira em seu primeiro ano de MotoGP faz dele a escolha natural para a HRC em 2027.
DIOGO 'confirmado' na EQUIPE DE FÁBRICA? Entenda RUMORES. Foto CHOCANTE de MARC pré-Misano, MXGP e +
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