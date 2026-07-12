MotoGP: Moreira indica data de decisão sobre 2027

Diogo Moreira terminou o GP da Alemanha de MotoGP no 11º lugar, apenas uma posição fora da zona de pontuação. Largando da 18ª colocação, o brasileiro acredita ter "gerenciado bem uma corrida muito longa".

Falando com a mídia após a corrida, Moreira confessou que "quando viu que faltavam 22 voltas, pensou 'a corrida vai ser muito longa'", destacando a dificuldade de ultrapassar em Sachsering e um problema com os pneus na primeira volta.

"De qualquer forma, eu estava tentando me concentrar em cada volta, para não errar. No fim, acho que conseguimos gerenciar bem a corrida hoje. Começando da parte de trás do pelotão, é muito difícil de ultrapassar aqui, e eu superaqueci o pneu, então acho que sobrevivemos a hoje. Foi uma boa corrida", falou.

Moreira ainda foi questionado sobre a nova formação do grid de largada. Visando mais segurança durante a primeira volta, a MotoGP decidiu manter as motos mais afastadas umas das outras para a saída o que, segundo o brasileiro, dificultou ultrapassagens.

"No passado eu consegui boas largadas, algumas 'magias' nas primeiras voltas. Hoje vimos que é muito difícil fazer isso. Tentei ficar calmo nos primeiros momentos, porque foi uma corrida longa e consegui alcançar o grupo e tentar não errar, então não foi tão ruim", disse.

"Eu estava atrás do Binder na primeira volta, depois me afastei um pouco, mas consegui recuperar a desvantagem e tentei lutar com ele. Eu já estava no limite", acrescentou. "Esse fim de semana, no geral, foi difícil para nós na Honda. No final sobrevivemos. Marini também fez uma boa corrida, então não foi tão ruim".

Em 15º lugar no campeonato, Moreira é o segundo melhor piloto da Honda em 2026, atrás apenas de Luca Marini, do time de fábrica. Questionado se essa posição, a frente de nomes experientes da marca como Joan Mir e Johann Zarco, surpreende, o brasileiro admitiu que "toda a equipe" está surpresa.

"Essa é a corrida 11 e já estamos lá. Há mais coisas para fazer agora, mas acho que estamos no caminho certo. Precisamos continuar trabalhando até o fim", explicou, adicionando ainda que "não sabe" quando terá uma notícia definitiva sobre qual será sua equipe no ano que vem, podendo estar no time de fábrica.

"Com certeza nós iremos conversar durante a pausa deste mês. Acho que em Silverstone teremos algo 100%", concluiu.

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