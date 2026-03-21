MotoGP: Moreira já guia como "como um piloto experiente", diz chefe da LCR
Lucio Cecchinello rasgou elogios ao brasileiro no início do fim de semana em Goiânia
A estreia de Diogo Moreira na MotoGP, três semanas atrás no GP da Tailândia, segue repercutindo bem no paddock da categoria e dentro de sua própria equipe, com o chefe da LCR, Lucio Cecchinello, afirmando que o brasileiro já parece um "piloto experiente".
Com oito dias de testes de pré-temporada entre a Malásia e a Tailândia, Moreira conseguiu um bom resultado logo em seu primeiro GP, em Buriram, terminando em 13º, fazendo seus primeiros pontos na MotoGP.
Agora, Moreira tem o desafio de correr em casa logo em sua segunda corrida na categoria, mas Cecchinello acredita que o brasileiro tem uma característica que deve ajudá-lo neste fim de semana:
“É absolutamente notável o que ele [Moreira] fez”, disse Cecchinello, em entrevista à transmissão internacional da MotoGP durante o TL1. "“Estabelecemos claramente uma meta com ele: não exagerar, não forçar além dos limites".
“Mas ele já está pilotando a moto de uma maneira muito natural. Dá para ver como ele brinca com a moto e com seu próprio corpo;. Seus movimentos em torno da moto são, digamos, como se estivesse dançando sobre ela – realmente como um piloto experiente de MotoGP. É notável".
“Isso é um sinal de que ele é um piloto muito talentoso e estamos muito satisfeitos em trabalhar com ele e acompanhá-lo pelo maior tempo possível em sua jornada na MotoGP".
Mesmo com a pressão extra de correr em casa, algo que pode impactar um novato, Cecchinello afirma que Moreira está lidando muito bem com isso.
“Parece que ele está lidando muito bem com a pressão até agora”, disse. “Ele estava muito calmo e seguiu sua rotina – aquecimento, conversas com os técnicos e preparação para um fim de semana de corrida longo e difícil. Ele vai sentir alguma pressão, com certeza".
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