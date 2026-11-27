MotoGP - Moreira lamenta aposentadoria de Márquez e elogia amigo: "O melhor da história"
Brasileiro estava visivelmente abalado na coletiva de aposentadoria do octacampeão
Diogo Moreira, Team LCR Honda
Foto de: Qian Jun / MB Media via Getty Images
Diogo Moreira era um dos pilotos mais emocionados na coletiva sobre a aposentadoria de Marc Márquez na MotoGP. O brasileiro, que tem no octacampeão um de seus melhores amigos, e rasgou elogios ao companheiro de grid.
Márquez chocou o mundo do esporte a motor ao anunciar sua aposentadoria das pistas após o GP de Valência deste fim de semana e, após o fim das atividades da sexta-feira em Valência, organizou uma coletiva de imprensa sobre a decisão, com a participação da maioria dos pilotos do grid.
Diogo foi visto chorando durante a coletiva e, em entrevista aos jornalistas, falou sobre a relação com Márquez.
"Bem, estou feliz por ele. No final, é um amigo e, para mim, acredito que ele seja o melhor da história. Ele deu seu máximo todos esses anos. Mas era possível notar que ele já estava cansado. O corpo já não era o mesmo. Foi o que eu disse para ele. Que ele aproveite esse fim para curtir. Ele sentirá falta disso".
O brasileiro falou também sobre a felicidade em ter conseguido dividir a pista com Márquez em seu primeiro ano como piloto da MotoGP.
"No fim, era meu sonho [correr ao lado de Márquez] e cumpri isso. Acredito que aprendi muito com ele neste ano. Teve também o pódio no Japão. Guardei a foto [da ultrapassagem na Sprint de Mugello]. Então teve muitos momentos legais com ele este ano. Estou muito contente".
10 TÍTULOS de MÁRQUEZ! Passa AGOSTINI como GOAT? E Rossi? Marc não desmente aposentadoria. DIOGO e +
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