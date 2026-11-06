MotoGP: Moreira lamenta "dia realmente difícil" no Catar

Diogo Moreira sai decepcionado do primeiro dia de atividades do GP do Catar de MotoGP. Apenas 17º (entre 18 pilotos) no TL2, o brasileiro terá que enfrentar o Q1 da classificação no sábado, e o piloto da LCR lamentou a queda de performance da moto entre as sessões.

No TL1, Moreira também ficou de fora do top 10, terminando em 15º, mas, ainda assim, acredita que sua moto estava performando melhor do que conseguiu entregar no TL2, onde se classificou à frente apenas de Jake Dixon, que substitui Joan Mir neste fim de semana.

Em sua análise após o fim do dia, o brasileiro lamentou a performance, mas espera resultados melhores no sábado.

"Foi um dia realmente difícil. Me senti bem na manhã e tudo ia bem, mas as coisas mudaram à noite. A moto estava funcionando bem, então eu acho que só não consegui fazer tudo dar certo. Precisamos ver o que aconteceu, entender onde podemos melhorar e tentar dar a volta amanhã. Veremos!".

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