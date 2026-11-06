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MotoGP: Moreira lamenta "dia realmente difícil" no Catar

Brasileiro foi apenas o 17º entre 18 pilotos no TL2 e, com isso, terá que disputar o Q1 da classificação no sábado

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
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Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Diogo Moreira sai decepcionado do primeiro dia de atividades do GP do Catar de MotoGP. Apenas 17º (entre 18 pilotos) no TL2, o brasileiro terá que enfrentar o Q1 da classificação no sábado, e o piloto da LCR lamentou a queda de performance da moto entre as sessões.

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No TL1, Moreira também ficou de fora do top 10, terminando em 15º, mas, ainda assim, acredita que sua moto estava performando melhor do que conseguiu entregar no TL2, onde se classificou à frente apenas de Jake Dixon, que substitui Joan Mir neste fim de semana.

Em sua análise após o fim do dia, o brasileiro lamentou a performance, mas espera resultados melhores no sábado.

"Foi um dia realmente difícil. Me senti bem na manhã e tudo ia bem, mas as coisas mudaram à noite. A moto estava funcionando bem, então eu acho que só não consegui fazer tudo dar certo. Precisamos ver o que aconteceu, entender onde podemos melhorar e tentar dar a volta amanhã. Veremos!".

Sem MARTÍN, OCTA de MÁRQUEZ é QUESTÃO DE TEMPO? TENSÃO na MOTOGP sobre GP DO CATAR!

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