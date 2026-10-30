MotoGP: Moreira lamenta erro que custou vaga no Q2, mas vê positivos

Diogo Moreira pode ter ficado de fora das vagas diretas para o Q2 da classificação do GP da Malásia de MotoGP nesta sexta-feira, mas o brasileiro vê pontos positivos em sua performance, e alerta a categoria sobre o caos que será a corrida com a deterioração do asfalto.

Moreira chegou a terminar o TL1 dentro do top 10, mas não conseguiu replicar o resultado na segunda sessão do dia. O brasileiro comprometeu sua melhor volta devido a um erro, mas conseguiu uma grande salvada para evitar a queda. Com isso, o piloto da LCR terminou em 13º.

"Com aquela volta eu acho que estaria no Q2", disse Moreira aos jornalistas após o fim das atividades em Sepang. "Estava forçando para chegar lá, mas essas coisas podem acontecer. Aquela curva é difícil, e eu estava forçando um pouco mais. Pelo menos consegui salvar, agora só precisamos acertar tudo amanhã".

Sepang é o primeiro circuito em que Diogo pilota pela segunda vez uma moto da MotoGP, após fazer os testes de pré-temporada em fevereiro. Ele foi questionado sobre como ele vê a sua própria evolução como piloto, além da melhora da Honda ao longo desses meses.

"Acho que agora posso pilotar mais, consigo brincar com a moto. Vimos isso no TL1, com a segunda volta que eu fiz eu já tive uma boa volta. Temos todos os dados, agora só preciso ir à pista e fazer acontecer. No geral, a moto está funcionando de forma diferente, é bem melhor, mais fácil de ser pilotada".

Ele foi questionado também sobre a condição do asfalto de Sepang, e engrossou o coro das críticas, afirmando que, nas corridas, será algo similar a uma prova de motocross, devido às pedras que se soltam.

"Ontem, andando de bicicleta, eu já pude ver que o asfalto estava diferente em comparação com o teste [de pré-temporada]. Está super danificado, não é normal. E quando você está atrás de alguém... mal consigo imaginar como será na corrida. Pelo que vi hoje, estando atrás de apenas um piloto... será como no motocross".

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