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MotoGP: Moreira lamenta erro que custou vaga no Q2, mas vê positivos

Brasileiro foi o 13º colocado no TL2 desta sexta-feira, após um grande susto durante a sessão

Guilherme Longo Rachit Thukral
Editado:
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Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira pode ter ficado de fora das vagas diretas para o Q2 da classificação do GP da Malásia de MotoGP nesta sexta-feira, mas o brasileiro vê pontos positivos em sua performance, e alerta a categoria sobre o caos que será a corrida com a deterioração do asfalto.

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Moreira chegou a terminar o TL1 dentro do top 10, mas não conseguiu replicar o resultado na segunda sessão do dia. O brasileiro comprometeu sua melhor volta devido a um erro, mas conseguiu uma grande salvada para evitar a queda. Com isso, o piloto da LCR terminou em 13º.

 

"Com aquela volta eu acho que estaria no Q2", disse Moreira aos jornalistas após o fim das atividades em Sepang. "Estava forçando para chegar lá, mas essas coisas podem acontecer. Aquela curva é difícil, e eu estava forçando um pouco mais. Pelo menos consegui salvar, agora só precisamos acertar tudo amanhã".

Sepang é o primeiro circuito em que Diogo pilota pela segunda vez uma moto da MotoGP, após fazer os testes de pré-temporada em fevereiro. Ele foi questionado sobre como ele vê a sua própria evolução como piloto, além da melhora da Honda ao longo desses meses.

"Acho que agora posso pilotar mais, consigo brincar com a moto. Vimos isso no TL1, com a segunda volta que eu fiz eu já tive uma boa volta. Temos todos os dados, agora só preciso ir à pista e fazer acontecer. No geral, a moto está funcionando de forma diferente, é bem melhor, mais fácil de ser pilotada".

Ele foi questionado também sobre a condição do asfalto de Sepang, e engrossou o coro das críticas, afirmando que, nas corridas, será algo similar a uma prova de motocross, devido às pedras que se soltam.

"Ontem, andando de bicicleta, eu já pude ver que o asfalto estava diferente em comparação com o teste [de pré-temporada]. Está super danificado, não é normal. E quando você está atrás de alguém... mal consigo imaginar como será na corrida. Pelo que vi hoje, estando atrás de apenas um piloto... será como no motocross".

MÁRQUEZ lidera! Como fica MARTÍN após ACIDENTE? Despedida MELANCÓLICA e ALERTA para MotoGP!

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