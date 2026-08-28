Diogo Moreira ficou de fora do Q2 da classificação para o GP de Aragón de MotoGP por apenas dez milésimos de segundo nesta sexta-feira, terminando o TL2 na 11ª posição, logo atrás de seu companheiro de LCR, Johann Zarco. Mas, mesmo com o desafio de ter que disputar o Q1 no sábado, o brasileiro está feliz com seu ritmo, e vê potencial para um bom fim de semana.

Na sessão derradeira da sexta-feira, que define os grupos para a classificação, Moreira mostrou um ritmo sólido, mas revelou que um pequeno erro comprometeu sua melhor volta no treino.

"Hoje foi um dia importante. Temos testado bastante na verdade, e acho que temos tudo no jeito para amanhã. Foi importante fazer esses testes hoje, pude dar muitas voltas no treino da manhã. Claro, houve alguns problemas pela manhã, mas a tarde tudo correu bem. No final, ficamos de fora [do Q2] por muito pouco, porque cometi um erro em uma volta".

Por outro lado, ele ainda acredita que tem uma janela de melhora para o restante do fim de semana.

"O erro foi no último setor. Eu vinha bem nessa volta e, por querer buscar mais, acabei perdendo um pouco. Apesar disso, acho que estou feliz, porque estava andando sozinho. Acredito ser um fim de semana muito bom".

Moreira falou ainda sobre o retorno de Zarco às pistas após seu grave acidente em Barcelona. O brasileiro diz estar feliz com o bom ritmo apresentado pelo companheiro de LCR e espera que eles possam trabalhar juntos daqui até o fim do campeonato.

"É muito bom [ter Zarco de volta]. Estou feliz por ele e sua equipe, porque ele passou por coisas ruins. Foram muitos dias em casa. Então voltar, em um circuito que ele gosta, direto no top 10, no Q2, é algo muito bom. E fico feliz porque me dou bem com ele. Se tudo for bem, poderemos trabalhar juntos daqui até o fim da temporada".

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