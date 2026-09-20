MotoGP: Moreira lamenta falta de "sensação positiva" com a moto no GP da Áustria

Diogo Moreira teve um final de semana difícil no GP da Áustria de MotoGP: uma 16ª colocação na classificação e na sprint, além de um suado 15º lugar na corrida principal. O brasileiro da LCR Honda lamentou a falta de "sensação positiva" com a moto durante a prova de domingo, mas olhou de forma positiva para o ponto único conquistado.

“A sensação positiva que tive esta manhã não apareceu durante a corrida, mesmo que não tenhamos mudado nada", começou Moreira após a corrida da Áustria, citando o Warm Up, realizado antes das provas. "Agora estamos tentando entender por que me senti assim".

O piloto paulista também destacou que o desempenho dele foi suficiente para ser competitivo contra os outros pilotos e, pelo menos, conquistar um ponto: "De qualquer forma, tentei ultrapassar meus rivais, dar o máximo de mim e, pelo menos, terminar na zona de pontuação".

"Aprendemos com cada situação e vamos tentar voltar mais fortes e nos sair melhor na próxima corrida", concluiu Moreira.

A MotoGP tem uma semana de pausa e retorna para a 'turnê do Pacífico' da temporada 2026, com o GP do Japão, que acontece dos dias 2 a 4 de outubro na icônica pista de Motegi, abrindo o período de corridas na Ásia e na Oceania.

ALGUÉM pode IMPEDIR OCTA de MÁRQUEZ? ALERTA para MARTÍN e BEZZECCHI! COLDENHOFF brilha no BRMX e +

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

Seu navegador não suporta o elemento de áudio.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Participe do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e junte-se a nós no aplicativo!