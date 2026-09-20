MotoGP: Moreira lamenta falta de "sensação positiva" com a moto no GP da Áustria
Brasileiro da LCR Honda terminou em 15º na corrida de domingo no Red Bull Ring e levou um ponto na bagagem
Diogo Moreira, Team LCR Honda
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Diogo Moreira teve um final de semana difícil no GP da Áustria de MotoGP: uma 16ª colocação na classificação e na sprint, além de um suado 15º lugar na corrida principal. O brasileiro da LCR Honda lamentou a falta de "sensação positiva" com a moto durante a prova de domingo, mas olhou de forma positiva para o ponto único conquistado.
“A sensação positiva que tive esta manhã não apareceu durante a corrida, mesmo que não tenhamos mudado nada", começou Moreira após a corrida da Áustria, citando o Warm Up, realizado antes das provas. "Agora estamos tentando entender por que me senti assim".
O piloto paulista também destacou que o desempenho dele foi suficiente para ser competitivo contra os outros pilotos e, pelo menos, conquistar um ponto: "De qualquer forma, tentei ultrapassar meus rivais, dar o máximo de mim e, pelo menos, terminar na zona de pontuação".
"Aprendemos com cada situação e vamos tentar voltar mais fortes e nos sair melhor na próxima corrida", concluiu Moreira.
A MotoGP tem uma semana de pausa e retorna para a 'turnê do Pacífico' da temporada 2026, com o GP do Japão, que acontece dos dias 2 a 4 de outubro na icônica pista de Motegi, abrindo o período de corridas na Ásia e na Oceania.
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