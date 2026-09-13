MotoGP - Moreira lamenta queda em Misano: "Tinha tudo para ir bem"

Diogo Moreira teve um GP de San Marino de MotoGP muito breve neste domingo. O brasileiro acabou sofrendo uma queda ainda nas primeiras voltas, sem ter como voltar à prova. Mesmo assim, o piloto da LCR tira pontos positivos do fim de semana, além da perspectiva de que, se não fosse o abandono, teria tido uma boa performance.

Após largar em 15º, Moreira vinha avançando pelo grid e já era o 11º na terceira volta, mas perdeu o equilíbrio e acabou caindo da moto no segundo setor, sem maiores problemas para o brasileiro.

Em entrevista a jornalistas após o fim da etapa, Moreira lamentou a queda, mas via uma perspectiva positiva, após a LCR conseguir melhorar a performance da moto para o domingo, revertendo um problema que o brasileiro tinha com a curva 3 de Misano.

"Olha, no final estou contente porque conseguimos encontrar nesta manhã finalmente algo na curva 3, um ponto que me atrapalhou o fim de semana todo. A primeira volta também foi boa, porque consegui ultrapassar alguns pilotos e eu me sentia forte".

"É uma pena sobre a corrida, porque achei que tinha tudo para ir bem com o pneu traseiro médio. Na hora que caí não estava forçando, estava me preparando para atacar Fabio no setor dois, mas são coisas que acontecem. Mas esse é o meu primeiro ano na MotoGP, então podemos nos dar ao luxo de alguns erros assim".

Este é apenas o segundo abandono de Moreira nas corridas de domingo em sua temporada de estreia na categoria, e ele apontou qual pode ser seu segredo:

"Eu sempre tento encontrar o limite no TL1, no TL2. Nas corridas, eu sempre tento não cometer erros na primeira volta. E acho que esse é o ponto-chave. Vimos isso hoje, depois das primeiras voltas, foi uma corrida calma. No início, tem mais combustível, a moto está mais pesada, então é por isso que sempre tento prestar atenção".

E, apesar do abandono, Diogo acredita que a melhora encontrada pela LCR neste domingo pode ajudá-lo no futuro.

"Trabalhamos muito de ontem para hoje com a telemetria e o ajuste da moto, para deixá-la mais calma, que fosse mais fácil de guiar. Ela rodava pior nas curvas de baixa, mas estava bem melhor nas rápidas. Isso pelo menos me deixa feliz. Trabalhamos muito com a eletrônica e, assim, encontramos pontos importantes que podem me ajudar com o futuro".

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