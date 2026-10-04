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Brasileiro não conseguiu repetir o bom resultado do sábado na sprint

Guilherme Longo Oriol Puidgemont
Editado:
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Após um sábado brilhante, conquistando seu primeiro pódio na MotoGP, Diogo Moreira viveu um dia mais complicado no GP do Japão. Enquanto lutava dentro do top 10, a corrida do brasileiro chegou ao fim devido a uma queda, a qual ele classificou como "estranha".

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Moreira chegou a perder uma posição na largada, caindo para décimo, mas vinha se recuperando, e estava no pelotão junto da dupla da Trackhouse e Pedro Acosta. Mas a queda ainda nas primeiras voltas encerrou sua prova mais cedo.

"Na curva 9, eu só toquei no acelerador e perdi a frente", disse aos jornalistas. "Foi estranho, porque naquela volta eu não estava forçando, estava esperando um pouco com as primeiras voltas. Os inícios das corridas são difíceis para mim, mas no fim, com menos combustível eu consigo atacar melhor. No começo eu tento não cometer erros".

Mesmo assim, o brasileiro vê o ponto positivo na corrida: seu ritmo nas primeiras voltas mostrava o potencial de brigar por bons pontos.

"O ritmo estava ali e acho que poderíamos ter lutado pelo top 8, me juntando àquele grupo com Pedro [Acosta]. Mas é como as coisas são".

FUTURO de DIOGO deve vir à tona na 5ª! MARC x MARTÍN x BEZZECCHI no Japão, GP BRASIL, Bulega campeão

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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