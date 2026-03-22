Em um grid cada vez mais exigente, Diogo Moreira tem encontrado no foco o principal aliado para lidar com a pressão — e transformar isso em desempenho na pista, principalmente agora que compete na MotoGP.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com Brasil, o brasileiro admitiu que o processo não é simples, mas destacou que a virada de chave veio justamente nos momentos mais decisivos da última temporada da Moto2.

"É bem difícil, e acho que onde eu aprendi mais foi no ano passado. A gente viu que onde eu poderia ter mais pressão, foi aí que eu comecei a melhorar em termos de resultado", contou o brasileiro.

Depois de um ano marcado por evolução e maior consistência no grid intermediário, Moreira chega à atual temporada tentando aplicar esse aprendizado na prática — principalmente no controle do que vem de fora da pista.

"Estou tentando colocar isso em prática esse ano, acho que vai me ajudar muito", declarou Moreira.

Segundo o piloto, a estratégia passa por simplificar o fim de semana de corrida. Em vez de se deixar levar pelo volume de compromissos e pela repercussão externa, a ideia é manter a rotina o mais leve possível, mesmo correndo 'em casa'.

"Nesse fim de semana estou levando o mais normal possível, me divertindo com a minha equipe, tentando desconectar um pouquinho das redes sociais. Acho que é o mais importante, e tentar principalmente estar concentrado no fim de semana", explicou.

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