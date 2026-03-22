MotoGP: Moreira segue postura que levou ao título na Moto2 e explica como mantém foco correndo em casa
Brasileiro estreou na categoria máxima de duas rodas com resultados positivos, mas continua com os pés no chão
Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images
Em um grid cada vez mais exigente, Diogo Moreira tem encontrado no foco o principal aliado para lidar com a pressão — e transformar isso em desempenho na pista, principalmente agora que compete na MotoGP.
Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com Brasil, o brasileiro admitiu que o processo não é simples, mas destacou que a virada de chave veio justamente nos momentos mais decisivos da última temporada da Moto2.
"É bem difícil, e acho que onde eu aprendi mais foi no ano passado. A gente viu que onde eu poderia ter mais pressão, foi aí que eu comecei a melhorar em termos de resultado", contou o brasileiro.
Depois de um ano marcado por evolução e maior consistência no grid intermediário, Moreira chega à atual temporada tentando aplicar esse aprendizado na prática — principalmente no controle do que vem de fora da pista.
"Estou tentando colocar isso em prática esse ano, acho que vai me ajudar muito", declarou Moreira.
Segundo o piloto, a estratégia passa por simplificar o fim de semana de corrida. Em vez de se deixar levar pelo volume de compromissos e pela repercussão externa, a ideia é manter a rotina o mais leve possível, mesmo correndo 'em casa'.
"Nesse fim de semana estou levando o mais normal possível, me divertindo com a minha equipe, tentando desconectar um pouquinho das redes sociais. Acho que é o mais importante, e tentar principalmente estar concentrado no fim de semana", explicou.
JÁ É GP BRASIL! Pódio Cast traz TUDO: Papo com MÁRQUEZ e Diogo, Quartararo RESENHA, Zarco, MARTÍN e+
Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
MotoGP: Moreira admite que foi procurado por Marc Márquez para 'conselhos' sobre Goiânia
Diretor da MotoGP diz que problema com buraco foi "inesperado", mas elogia resposta rápida da organização
Lucas Moraes encerra Rally de Portugal com vitória na última etapa e quarto lugar geral
MotoGP: Dupla da Tech3 evita especulações sobre 2027
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários