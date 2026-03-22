Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

MotoGP: Moreira admite que foi procurado por Marc Márquez para 'conselhos' sobre Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Moreira admite que foi procurado por Marc Márquez para 'conselhos' sobre Goiânia

Diretor da MotoGP diz que problema com buraco foi "inesperado", mas elogia resposta rápida da organização

MotoGP
GP do Brasil
Diretor da MotoGP diz que problema com buraco foi "inesperado", mas elogia resposta rápida da organização

Lucas Moraes encerra Rally de Portugal com vitória na última etapa e quarto lugar geral

Rally
News
Lucas Moraes encerra Rally de Portugal com vitória na última etapa e quarto lugar geral

MotoGP: Dupla da Tech3 evita especulações sobre 2027

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Dupla da Tech3 evita especulações sobre 2027

VÍDEO: Joel Esteban sofre queda forte durante prova da Moto3 em Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
VÍDEO: Joel Esteban sofre queda forte durante prova da Moto3 em Goiânia

MotoGP - Álex Márquez fala sobre pressão de correr após vice em 2025: "As pessoas esperam mais de você"

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP - Álex Márquez fala sobre pressão de correr após vice em 2025: "As pessoas esperam mais de você"

MotoGP: Gresini deve voltar a usar motos da Honda em 2027

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Gresini deve voltar a usar motos da Honda em 2027

TV Globo transmitirá classificação para o GP do Japão

Fórmula 1
TV Globo transmitirá classificação para o GP do Japão
Entrevista
MotoGP GP do Brasil

MotoGP: Moreira segue postura que levou ao título na Moto2 e explica como mantém foco correndo em casa

Brasileiro estreou na categoria máxima de duas rodas com resultados positivos, mas continua com os pés no chão

Livia Veiga Guilherme Longo
Editado:
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Em um grid cada vez mais exigente, Diogo Moreira tem encontrado no foco o principal aliado para lidar com a pressão — e transformar isso em desempenho na pista, principalmente agora que compete na MotoGP.

Leia também:

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com Brasil, o brasileiro admitiu que o processo não é simples, mas destacou que a virada de chave veio justamente nos momentos mais decisivos da última temporada da Moto2.

"É bem difícil, e acho que onde eu aprendi mais foi no ano passado. A gente viu que onde eu poderia ter mais pressão, foi aí que eu comecei a melhorar em termos de resultado", contou o brasileiro.

Depois de um ano marcado por evolução e maior consistência no grid intermediário, Moreira chega à atual temporada tentando aplicar esse aprendizado na prática — principalmente no controle do que vem de fora da pista.

"Estou tentando colocar isso em prática esse ano, acho que vai me ajudar muito", declarou Moreira.

Segundo o piloto, a estratégia passa por simplificar o fim de semana de corrida. Em vez de se deixar levar pelo volume de compromissos e pela repercussão externa, a ideia é manter a rotina o mais leve possível, mesmo correndo 'em casa'.

"Nesse fim de semana estou levando o mais normal possível, me divertindo com a minha equipe, tentando desconectar um pouquinho das redes sociais. Acho que é o mais importante, e tentar principalmente estar concentrado no fim de semana", explicou.

JÁ É GP BRASIL! Pódio Cast traz TUDO: Papo com MÁRQUEZ e Diogo, Quartararo RESENHA, Zarco, MARTÍN e+

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo! 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior MotoGP: "Estamos a um passo da Ducati", diz Martín sobre chances de vencer em Goiânia
Próximo artigo MotoGP: Toprak revela "medo" de usar freio dianteiro da moto e torce por "muita" chuva no GP do Brasil

Principais comentários

Mais de
Livia Veiga

MotoGP: Moreira admite que foi procurado por Marc Márquez para 'conselhos' sobre Goiânia

MotoGP
MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Moreira admite que foi procurado por Marc Márquez para 'conselhos' sobre Goiânia

MotoGP: Dupla da Tech3 evita especulações sobre 2027

MotoGP
MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Dupla da Tech3 evita especulações sobre 2027

VÍDEO MotoGP: Pole em Goiânia, Di Giannantonio cai durante sessão de aquecimento

MotoGP
MotoGP
GP do Brasil
VÍDEO MotoGP: Pole em Goiânia, Di Giannantonio cai durante sessão de aquecimento

Últimas notícias

MotoGP: Moreira admite que foi procurado por Marc Márquez para 'conselhos' sobre Goiânia

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Moreira admite que foi procurado por Marc Márquez para 'conselhos' sobre Goiânia

Diretor da MotoGP diz que problema com buraco foi "inesperado", mas elogia resposta rápida da organização

MotoGP
GP do Brasil
Diretor da MotoGP diz que problema com buraco foi "inesperado", mas elogia resposta rápida da organização

Lucas Moraes encerra Rally de Portugal com vitória na última etapa e quarto lugar geral

Rally
News
Lucas Moraes encerra Rally de Portugal com vitória na última etapa e quarto lugar geral

MotoGP: Dupla da Tech3 evita especulações sobre 2027

MotoGP
GP do Brasil
MotoGP: Dupla da Tech3 evita especulações sobre 2027