MotoGP: Moreira minimiza calor em Assen e projeta desafios do fim de semana

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Brasileiro da LCR caiu no TL1 e foi 13º no TL2

Olivia Nogueira
Publicado:
Diogo Moreira, Team LCR Honda

Diogo Moreira, Team LCR Honda

Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Diogo Moreira teve uma sexta-feira agitada em Assen, onde acontece o GP da Holanda,  pela décima etapa da temporada de 2026 da MotoGP. O brasileiro caiu no TL1 (não antes de garantir o 12º melhor tempo da sessão) e foi 13º no TL2, precisando lidar com o calor e com as consequências causadas por ele. 

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Os termômetros de Assen passaram dos 35°C nesta sexta, mas Moreira admitiu ter sofrido mais com as altas temperaturas durante a abertura do campeonato: "Para mim, foi pior na Tailândia. [Hoje] no final, fizemos cinco ou seis voltas, então foi tudo bem. Foi difícil entender a pista, no começo a aderência foi complicada, mas melhorou. Não foi fácil para mim, mas de qualquer forma, estamos felizes".

Questionado sobre como lidar com os pneus em um cenário como esse, Moreira relembrou que 'o pior' pode nem mesmo ter passado ainda, mas o time já foi capaz de identificar os melhores compostos para o fim de semana. 

"Amanhã e no domingo deve ser até pior, mas os pneus estão funcionando bem. Com certeza o médio será a melhor opção para a frente. Na parte de trás, não sabemos. Teremos o TL3 amanhã para entender melhor", explicou. 

"Aqui, também no passado, nós lutamos muito para atacar no tempo certo e também na corrida. Temos curvas longas, então é difícil manter a linha. A moto começa a se mexer e é difícil manter o ritmo", adicionou sobre a pista holandesa. 

O brasileiro ainda comentou sobre como serão as largadas, especialmente após a MotoGP proibir o uso dos holeshots, dispositivos de ajuste de altura, destacando sua experiência recente na Moto2 como um ponto positivo nesse aspecto. 

"Temos que jogar com a embreagem e com os freios, além da frente. No final, vir da Moto2, para mim, é bom, porque não temos esses controles, então não foi uma diferença grande. Nós vimos nos dados, e estamos bem", finalizou. 

PAPELÃO de BEZZECCHI abre CAMINHO para TÍTULO de MÁRQUEZ? Diogo FORA dos TESTES da 850cc, CROSS e +

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