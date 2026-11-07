MotoGP: Moreira mira pontos no Catar após P10 na sprint
Brasileiro admitiu ter se sentido "melhor" com a moto durante a corrida de curta duração
Diogo Moreira, Team LCR Honda
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Diogo Moreira terminou a corrida sprint do GP do Catar de MotoGP na décima colocação neste sábado (7), em Lusail - próximo da zona de pontos, mas sem ritmo suficiente para terminar em nono.
Após a atividade, o piloto avaliou que apresentou evolução em relação ao primeiro dia de atividades, embora ainda enfrente dificuldades para encontrar velocidade em voltas rápidas.
Em declaração após a sprint, Moreira explicou que os problemas no chamado time attack — modalidade de volta rápida utilizada para buscar o melhor tempo na classificação — também dificultaram seu desempenho na definição do grid de largada.
"Me senti melhor hoje do que ontem, embora ainda esteja enfrentando dificuldades no time attack, o que tornou a classificação mais complicada. Na sprint, tentei apenas fazer o meu melhor e aproveitar ao máximo a situação", afirmou.
O brasileiro terminou a prova a 9s220 do vencedor, Marc Márquez. A corrida foi marcada por incidentes, incluindo um acidente entre Francesco Bagnaia e Fermín Aldeguer, que provocou a interrupção da disputa, e uma colisão entre Márquez e Marco Bezzecchi, que terminou com o abandono do italiano.
Moreira chegou a ganhar posições durante a prova, mas acabou fora da zona de pontuação.
Moreira mira top 10 na corrida principal
Apesar das dificuldades encontradas ao longo do sábado, o piloto da LCR Honda demonstrou confiança para a corrida principal, marcada para domingo (8). O objetivo é aproveitar os dados e o aprendizado acumulados durante o fim de semana para dar mais um passo na evolução.
“Espero que possamos dar mais um passo à frente amanhã. Acho que podemos fazer uma boa corrida, e o objetivo é terminar entre os dez primeiros.”, completou.
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