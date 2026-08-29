MotoGP - Moreira mira top-10 no GP de Aragón: "É o alvo”

Diogo Moreira deixou a pista do MotorLand Aragón satisfeito após terminar a corrida sprint do GP de Aragón da MotoGP na sétima colocação. O brasileiro da LCR Honda ganhou posições ao longo das 11 voltas e chegou a ocupar o sexto lugar, mas perdeu terreno na reta final por conta do desgaste do pneu traseiro macio.

Apesar do bom resultado, Moreira não coloca uma nova chegada no top-10 como consequência natural do desempenho deste sábado. Para a corrida principal, o brasileiro acredita que será necessário administrar uma situação mais complicada por conta da escolha dos pneus.

"Foi um bom dia. Eu gostei. Eu gosto de andar nesta pista, então no final é mais fácil fazer o fim de semana assim", avaliou.

O brasileiro utilizou o pneu traseiro macio na sprint, uma escolha que permitiu um ritmo forte durante boa parte da prova, mas que trouxe dificuldades na parte final. Moreira explicou que a estratégia foi praticamente inevitável diante das características de sua situação neste fim de semana.

“Eu fui super forte nesta fase de [desgaste]. Nas últimas três corridas, eu já tinha terminado com o pneu de trás. Mas, de qualquer forma, eu acho que nós sobrevivemos o dia.”

Para a Sprint, Moreira optou pelo pneu traseiro macio. A escolha, porém, traz uma dificuldade que deve voltar a aparecer na corrida longa de domingo: administrar a degradação durante uma distância maior.

Moreira não espera repetir o resultado no domingo

Questionado se acreditava ser possível lutar novamente pela mesma posição na corrida principal, Moreira foi direto ao estabelecer a meta para o GP.

“Não, honestamente, eu diria que precisamos lutar pelo top-10. É o nosso alvo".

O brasileiro também espera que a presença de pilotos utilizando o pneu médio complique ainda mais a disputa no domingo. Moreira citou Raúl Fernández e Francesco Bagnaia entre os pilotos que podem aparecer mais fortes durante a prova.

"Com certeza amanhã vai ter muitos pilotos na frente com o médio. Raúl, Pecco, então vai ser difícil, mas eu vou tentar lutar no começo e vamos ver no final.”

A estratégia utilizada na sprint também explica parte da diferença de expectativa para o domingo. Moreira afirmou que o pneu médio apresentou dificuldades de gerenciamento e que a situação é semelhante à encontrada anteriormente em Silverstone.

“A [corrida] longa é super difícil de manejar o pneu. De qualquer forma, amanhã será uma corrida longa. Eu acho que o trabalho de hoje foi feito, e nós estamos super felizes. Então vamos ver amanhã.”

Desgaste voltou a aparecer no fim

Moreira explicou que o ritmo adotado no início da prova foi importante para criar uma vantagem que permitiu administrar melhor a parte final. No entanto, o pneu traseiro acabou limitando seu desempenho nas últimas voltas.

Fermín Aldeguer foi o único piloto a conseguir ultrapassar o brasileiro na parte final da sprint, enquanto Moreira precisou administrar o equipamento até a bandeirada.

O brasileiro reconheceu que sabe que poderia atacar ainda mais no início, mas isso poderia comprometer seu desempenho no fim da prova.

“É difícil para mim fazer as corridas, porque eu sei que posso puxar muito mais no começo, mas se eu puxar mais, no final nós não temos".

Apesar das dificuldades, Moreira terminou o sábado satisfeito com o trabalho realizado e com a evolução ao longo das sessões.

“Mas no final, neste fim de semana, eu aproveito todas as sessões, então é sempre bom ter fim de semana assim".

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