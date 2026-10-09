Diogo Moreira teve uma sexta-feira para esquecer. Correndo em sua pista favorita do calendário de MotoGP, no GP da Indonésia, o brasileiro foi ao chão em ambas as sessões de treinos livres, ficando longe da zona de corte do Q2. E, após uma reflexão, o piloto da LCR mostra preocupação com o restante do fim de semana.

Moreira caiu tanto no primeiro treino livre quanto no segundo, terminando em 20º e 19º, respectivamente, o que o obriga a disputar o Q1 da classificação do sábado. E falando com jornalistas após o fim das atividades em Mandalika, o brasileiro deixou transparecer a preocupação com a performance da moto.

"Hoje fui mal, muito mal. No geral, as Hondas estão sofrendo muito. Não sei por que, mas não sinto nada com a dianteira. O normal é já não termos aderência na traseira, então eu preciso forçar mais com a dianteira. Mas não sei onde está o limite. Não sei se consigo terminar uma volta ou não".

O brasileiro, que é o único piloto em todas as classes do Mundial com mais de uma vitória em Mandalika desde sua entrada no calendário, em 2022, ainda vê uma luz no fim do túnel, mas admite que o caminho até lá será bem tortuoso.

"No ataque de tempo [no fim do TL2] eu vinha bem, atrás de Álex [Márquez]. Se eu tivesse terminado [a volta], teria entrado [no top 10]. Meus setores 1 e 2 foram bons. Mas não sei se consigo terminar".

"Estamos muito mal. Estamos testando algumas coisas para ver se saímos dessa. Com o pneu médio atrás, o ritmo não tem sido ruim. Mas, com o macio, não tive como fazer o ataque de tempo".

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