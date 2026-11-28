MotoGP - Moreira projeta 'reação' para GP de Valência: "Fechar com chave de ouro"
Brasileiro larga do fundo do grid na última etapa da temporada
Foto de: Gold and Goose Photography / Getty Images
Diogo Moreira conseguiu se recuperar da classificação complicada para o GP de Valência da MotoGP e finalizou a sprint na 12ª colocação. O brasileiro da LCR Honda, após a sessão, destacou o fim de semana complicado que vem passando na última etapa da temporada.
"Foi um dia de sentimentos mistos. Tivemos uma manhã difícil, mas as coisas melhoram durante a sprint. Embora as coisas não estejam exatamente se encaixando para nós neste fim de semana, estamos tentando tirar o melhor proveito da situação", destacou.
Para a corrida principal, Moreira já tem um plano todo traçado e que passe, principalmente, por começar a prova da melhor maneira possível para, posteriormente, progredir e galgar outros objetivos.
"Ainda estamos com um pouco de dificuldade em relação ao nosso ritmo de corrida aqui em Valência, então, veremos o que podemos fazer na corrida. Espero que consigamos uma boa largada, briguemos pelo maior número possível de pontos e encerremos a temporada com chave ouro", finalizou.
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