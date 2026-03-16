A primeira visita da MotoGP a Goiânia, já neste fim de semana, marca um momento especial na carreira de Diogo Moreira, que estreia na categoria rainha em 2026. O estreante de apenas 21 anos correrá em casa.

Para o jovem brasileiro, isso fecha um ciclo também em relação a uma figura importante dos primeiros anos de sua carreira: Alex Barros, o último piloto a competir pelo Brasil na MotoGP. "Ele foi uma boa pessoa para começar essa nova jornada", disse Moreira.

Atual titular da LCR, Diogo se mudou para a Espanha no início da adolescência, em 2017, e ainda lembra do papel que Barros desempenhou em sua transição do motocross, onde começou a carreira, para o motociclismo. “Quando parei com o motocross, Barros me ajudou. Fiquei dois anos na equipe dele no Brasil", conta.

Com a mudança para a Europa, a carreira de Moreira ganhou impulso rapidamente. Em poucos anos, ele subiu pelas categorias de base até finalmente conquistar o título de campeão da Moto2 em 2025 e dar o salto para a MotoGP. Porém, o jovem admite que, após a mudança de continente, ficou mais difícil manter contato próximo com seu mentor.

“Um sonho se tornou realidade”

Olhando para trás, essa evolução parece quase surreal até para ele. “Os últimos cinco anos da minha vida passaram muito rápido”, resume o novato. “Agora estou na MotoGP, um sonho se tornou realidade".

Todo esse histórico torna a etapa de Goiânia ainda mais especial: “Correr no Brasil, ou seja, em casa, me deixa muito feliz, estou muito ansioso", falou. Além disso, Moreira não descarta a possibilidade de um reencontro com Barros. Caso surja a oportunidade, seria um momento oportuno.

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